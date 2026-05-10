Vence el congelamiento de precios de YPF: ¿qué pasará con la nafta?

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Luego de haber decidido imponer un “buffer” de precios por 45 días -al que se sumaron el resto de las petroleras-, para contener la escalada de precios de los combustibles, YPF decidirá hoy o mañana qué medidas impulsará y cuáles son los pasos a seguir.
A principios de abril, el CEO y presidente, el platense Horacio Marín, confirmó que la empresa estatal no trasladaría las subas a los surtidores por 45 días, el equivalente a un mes y quince días desde el 1° de abril. Y es que el 15 de mayo esa pausa en los aumentos finaliza, por lo que se espera una decisión conjunta de YPF y el resto de las petroleras.
En ese sentido, Marín dijo que habrá una reunión entre ambas partes para definir los pasos a seguir y, efectivamente, se hará pública esa comunicación. Desde que inició el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, a finales de febrero, los combustibles aumentaron un 23 por ciento.
El incremento se vio impulsado por la escalada del precio del petróleo internacional. Tanto el Brent (de referencia para Europa) como el WTI (de referencia para Estados Unidos) se revalorizaron más de un 50 por ciento desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.
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