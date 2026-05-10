Expectativa por el tratamiento de la licitación de los micros en el Concejo Deliberante de La Plata

La adjudicación de la nueva concesión de las líneas municipales de micros continúa aún frenada en el Concejo Deliberante, donde ediles del oficialismo y la oposición solicitaron al Ejecutivo que brinde un informe detallado del esquema provincial de subsidios, antes de expedirse sobre la norma.

Es que, como viene publicando este diario, la propuesta de concesión del nuevo sistema llegó al deliberativo local en coincidencia con el desarrollo del conflicto entre empresas transportistas y el gobierno nacional, que se perpetuó durante semanas, provocando grandes trastornos en los pasajeros de la Ciudad y del Área Metropolitana (AMBA).

Mientras las consecuencias de esos chispazos parecen disiparse y el servicio comenzó a normalizarse en las distintas ciudades del Conurbano y La Plata, trascendió que el expediente que había mandado el Ejecutivo deberá volver a ingresar al Concejo, para ser girado nuevamente a la comisión de Transporte.

Al respecto, se esperan definiciones sobre si el pedido de informes formulado pudo haber modificado algún punto del contenido de la adjudicación de la licitación, prevista para los próximos 12 años. Como viene publicando EL DIA, el proceso se inició el año pasado con la votación del pliego por parte del deliberativo, el cumplimiento de las distintas instancias de la licitación y, finalmente, la propuesta de adjudicación a las empresas ganadoras, medida realizada por el Ejecutivo y que los concejales deberán refrendar.

La iniciativa que el Departamento Ejecutivo había subido al Concejo concede la adjudicación de la licitación de la zona Norte y del recorrido universitario a la empresa Unión Platense S.R.L.

La zona Sur, en tanto, quedó para la unión transitoria Unión Platense S.R.L.-Fuerte Barragán S.A.T.I.C.I.Y.F. y la Este, para Expreso La Plata-Buenos Aires S.A. La Oeste, por su parte, será operada por la empresa Nueve de Julio S.A.T.

