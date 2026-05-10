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Orgullo platense en Europa: Laureano “Pepi” Staropoli metió un nocaut de película y se llevó el premio de la noche

Orgullo platense en Europa: Laureano “Pepi” Staropoli metió un nocaut de película y se llevó el premio de la noche
10 de Mayo de 2026 | 17:20

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El luchador platense Laureano “Pepi” Staropoli protagonizó un regreso triunfal al octágono en el Fight Nation Championship, la liga de MMA más importante de Europa del Este. Tras una previa cargada de tensión, donde el platense superó el límite de peso y tuvo un fuerte cruce físico en el pesaje con su rival, el afgano Wahed Nazhand, la definición en la jaula fue corta y contundente.

Apenas dos minutos después del inicio del combate, el deportista oriundo de La Plata acorraló a su oponente y lanzó una espectacular patada de media vuelta que impactó de lleno en el rostro de Nazhand. El afgano cayó desplomado a la lona y el árbitro debió intervenir de inmediato para detener la pelea ante la superioridad técnica y la potencia del golpe del deportista platense.

"Fue una locura. Vi a mi oponente bajar las manos, giré a la derecha y 'boom'… lo golpeé con una patada giratoria", declaró Staropoli tras su victoria. Este éxito no solo significó un regreso ganador para el platense tras su última derrota en 2024, sino que también le valió el reconocimiento al "mejor nocaut de la noche", distinción que incluyó un premio económico de 5.000 euros.

Con este resultado, el "Pepi" vuelve a posicionar a La Plata en lo más alto de las artes marciales mixtas internacionales. Consolidado como uno de los máximos exponentes del país en la disciplina, el luchador agradeció el apoyo de los fanáticos que siguieron de cerca este explosivo cierre de jornada.

 

 

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