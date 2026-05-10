Terror en la Autopista La Plata Buenos Aires: apedrearon un micro y una pasajera resultó herida

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Un nuevo episodio de violencia e inseguridad sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata puso en riesgo a decenas de pasajeros que viajaban desde nuestra ciudad hacia la Capital Federal. En esta oportunidad, el blanco del ataque fue una unidad de la línea 129, perteneciente a la empresa Misión Buenos Aires, que fue atacada a pedradas mientras circulaba a la altura de la localidad de Quilmes.
Según el relato de los testigos, el ataque fue repentino y violento. Un proyectil de gran tamaño impactó de lleno contra una de las ventanillas laterales, estallando el cristal por completo. Como consecuencia del impacto, una pasajera resultó herida por el estallido de los vidrios y el golpe del objeto, generando escenas de pánico y angustia entre los presentes que, en ese momento, se dirigían a sus puestos de trabajo o actividades habituales. Sin embargo, lo que más indignación causó entre los usuarios fue la respuesta del conductor.
Según denunciaron los damnificados a este medio, el chofer no detuvo el micro para asistir a la mujer herida ni para constatar los daños, sino que continuó el trayecto con la ventana rota, permitiendo el ingreso del viento y el ruido a alta velocidad, lo que aumentó la sensación de desprotección.
Este tipo de ataques, conocidos como "piedrazos", se han vuelto una constante en ciertos tramos de la Autopista, generalmente con fines de robo o vandalismo ante la falta de presencia policial en la zona.
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