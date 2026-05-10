Fiesta en el Camp Nou: Barcelona le ganó el clásico al Real Madrid y gritó campeón

Se terminó la espera en España. A falta de tres jornadas para terminar la temporada, el FC Barcelona es el nuevo campeón de la Liga tras vencer a su histórico rival Real Madrid por 2-0 en condición de local.

Marcus Rashford abrió el marcador a través de tiro libre exquisito que dejó sin posibilidades a Thibaut Courtois. El Madrid trató de reaccionar por el costado de Vinicius, forzando hasta tres córners para imponer su jerarquía física. Sin embargo, el segundo golpe del equipo culé ejecutado por Ferrán Torres mandó a la lona su rival.

El triunfo conseguido ante su clásico, aunque solamente le alcanzaba un punto, le ha valido para sumar su 29° campeonato de Liga. Asimismo, es la primera vez que el Barcelona consigue proclamarse campeón en un enfrentamiento contra su máximo rival.

CHAMPIONS 🏆

It's not just a league title.

It's history. 💙❤️ pic.twitter.com/eJG1BUAsWW — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

A su vez, el Barcelona no salía bicampeón del torneo español desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 2018-19 tras ser campeón también en la 2017-18. En ese entonces, el entrenador era Ernesto Valverde y su capitán, y gran figura, era Lionel Messi.

El goleador de esta temporada fue Lamine Yamal, quien no pudo disputar este Clásico por lesión, con 16 tantos, mientras que Ferrán Torres aportó 15 goles y Lewandowski 12.

El equipo que dirige Hansi Flick dominó prácticamente sin oposición esta liga, con un Real Madrid sumergido en una profunda crisis futbolística de la que no logró salir a tiempo tras el escándalo protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en los últimos días.