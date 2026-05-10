Calle 13 y 72, una zona peligrosa: nuevo choque en cadena con heridos

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La tranquilidad del domingo se vio alterada en calle 13 entre 71 y 72. A las 13.30 se produjo un choque en cadena, donde se vieron involucrados dos vehículos y un patrullero, y que generó dos heridos que fueron trasladados de urgencia al Hospital San Martín.
“Choque en cadena en avenida 13 e 71 y 72. Involucrado un patrullero también. Fue hoy domingo 13.30 horas”, explicó un testigo del hecho a este medio.
En ese sentido, este medio pudo constatar que hubo dos heridos en el accidente que debieron ser trasladados al Hospital San Martín de manera urgente para constatar la gravedad de sus posibles lesiones.
Cabe señalar que no se trata de la primera vez que llegan reportes de choques en esa zona de la ciudad. Vecinos y automovilistas que circulan a diario por el lugar han manifestado a EL DIA su preocupación por la peligrosidad de la esquina, una de las más transitadas
Hace unos meses, se produjo un grave accidente de tránsito en la intersección de la avenida 72 y calle 13 de La Plata, cuando un motociclista impactó de lleno contra la parte trasera de un colectivo de la empresa TALP, línea 338. Según testigos, el impacto fue de gran magnitud y el conductor de la moto quedó tendido en el asfalto con heridas, por lo que debió ser asistido de urgencia por personal médico.
El joven llegó a ser trasladado de urgencia a un centro de salud cercano para recibir atención. En tanto, el siniestro provocó un importante caos vehicular en la zona, ya que la moto quedó incrustada debajo del colectivo y fue necesario cortar parcialmente el tránsito en la avenida para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y personal policial.
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