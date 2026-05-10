La inseguridad volvió a golpear en La Plata y esta vez quedó registrada por una cámara de seguridad en Altos de San Lorenzo, donde un joven fue víctima de un violento robo motochorro durante la noche del sábado.

El hecho ocurrió exactamente a las 22.53, según se observa en el video al que accedió este medio. En las imágenes puede verse cómo la víctima circulaba con su moto cuando fue sorprendida por delincuentes que actuaron con rapidez y extrema violencia para concretar el asalto.

Todo sucedió en cuestión de segundos. Los ladrones interceptaron al joven, lo obligaron a detenerse y terminaron escapando con el vehículo, mientras la víctima quedó en medio de una escena de desesperación e impotencia.

Vecinos de la zona aseguraron que los robos de motos y celulares son cada vez más frecuentes en distintos puntos de Altos de San Lorenzo y remarcaron que durante la noche “muchas calles quedan prácticamente liberadas”.

El episodio volvió a generar preocupación entre los frentistas, que reclaman mayor presencia policial y más patrullajes en horarios nocturnos, especialmente durante los fines de semana.

Hasta el momento no trascendió si hubo detenidos por el hecho, mientras que la investigación busca identificar a los delincuentes a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO DE INSEGURIDAD EN ALTOS DE SAN LORENZO