Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex

Un estremecedor episodio de violencia de género fue denunciado en las últimas horas en la Región. Según pudo saber EL DIA, de milagro no terminó en tragedia: una mujer logró arrojarse de un auto en movimiento para escapar de su ex pareja, a quien acusó de haberla retenido contra su voluntad, golpearla y amenazarla con un arma durante una madrugada de terror que se extendió entre las calles de Berisso, Ensenada y La Plata.

De acuerdo a la presentación radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ensenada, la víctima relató que mantuvo una relación de tres años con un hombre de 33 años, con quien tiene un hijo de un año. Según expuso, la convivencia estuvo atravesada por reiterados episodios de agresividad física y verbal, situación que motivó la separación hace dos meses.

El dramático episodio ocurrió de madrugada en una estación de servicio ubicada en la rotonda de Puente Roma, entre Berisso y Ensenada. La denunciante explicó que había llegado al lugar junto a un hombre con quien comenzó una nueva relación, cuando advirtió que otro vehículo los había seguido durante varios minutos.

Siempre según su relato, del auto descendió su ex pareja, quien comenzó una fuerte discusión con el acompañante de la mujer y luego la empujó para apoderarse de las llaves del vehículo en el que ella se movilizaba y que utiliza para trabajar como conductora de una aplicación de viajes.

En medio de la confusión, la víctima decidió subir a la parte trasera del rodado para impedir que se lo llevaran. Pero, lejos de detenerse, el acusado trabó las puertas y arrancó a toda velocidad.

Fue allí donde comenzó el tramo más violento de la secuencia. La mujer aseguró que mientras el hombre conducía, se giraba para “golpearla y agredirla verbalmente”. También denunció que cuando intentó llamar al 911, le arrebató el celular para impedirle pedir ayuda.

Como si eso no bastara -según su relato-, en pleno trayecto el sospechoso habría exhibido un arma de fuego de pequeño calibre de manera intimidatoria, profundizando el estado de terror de la víctima.

La situación recién pudo terminar cuando, al disminuir la velocidad en una maniobra, la mujer logró destrabar una de las puertas y se arrojó del vehículo en movimiento sobre el asfalto, en inmediaciones de calle 3 y 520. Herida y en estado de shock, caminó varias cuadras hasta la casa de un familiar, desde donde finalmente pidió ayuda y decidió radicar la denuncia.

Ahora la Justicia analiza el caso, mientras se intenta esclarecer por completo una secuencia que vuelve a poner en evidencia la gravedad de este tipo de episodios.