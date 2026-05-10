Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Policiales |La dramática secuencia comenzó en una estación de servicio de la rotonda de Puente Roma, Berisso

Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex

Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex

Se arrojó sobre 3 y 520

10 de Mayo de 2026 | 03:31
Edición impresa

Un estremecedor episodio de violencia de género fue denunciado en las últimas horas en la Región. Según pudo saber EL DIA, de milagro no terminó en tragedia: una mujer logró arrojarse de un auto en movimiento para escapar de su ex pareja, a quien acusó de haberla retenido contra su voluntad, golpearla y amenazarla con un arma durante una madrugada de terror que se extendió entre las calles de Berisso, Ensenada y La Plata.

De acuerdo a la presentación radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ensenada, la víctima relató que mantuvo una relación de tres años con un hombre de 33 años, con quien tiene un hijo de un año. Según expuso, la convivencia estuvo atravesada por reiterados episodios de agresividad física y verbal, situación que motivó la separación hace dos meses.

El dramático episodio ocurrió de madrugada en una estación de servicio ubicada en la rotonda de Puente Roma, entre Berisso y Ensenada. La denunciante explicó que había llegado al lugar junto a un hombre con quien comenzó una nueva relación, cuando advirtió que otro vehículo los había seguido durante varios minutos.

Siempre según su relato, del auto descendió su ex pareja, quien comenzó una fuerte discusión con el acompañante de la mujer y luego la empujó para apoderarse de las llaves del vehículo en el que ella se movilizaba y que utiliza para trabajar como conductora de una aplicación de viajes.

En medio de la confusión, la víctima decidió subir a la parte trasera del rodado para impedir que se lo llevaran. Pero, lejos de detenerse, el acusado trabó las puertas y arrancó a toda velocidad.

Fue allí donde comenzó el tramo más violento de la secuencia. La mujer aseguró que mientras el hombre conducía, se giraba para “golpearla y agredirla verbalmente”. También denunció que cuando intentó llamar al 911, le arrebató el celular para impedirle pedir ayuda.

LE PUEDE INTERESAR

Una historia de terror para un remisero en Berisso

LE PUEDE INTERESAR

Polémica en el juicio por Johana Ramallo

Como si eso no bastara -según su relato-, en pleno trayecto el sospechoso habría exhibido un arma de fuego de pequeño calibre de manera intimidatoria, profundizando el estado de terror de la víctima.

La situación recién pudo terminar cuando, al disminuir la velocidad en una maniobra, la mujer logró destrabar una de las puertas y se arrojó del vehículo en movimiento sobre el asfalto, en inmediaciones de calle 3 y 520. Herida y en estado de shock, caminó varias cuadras hasta la casa de un familiar, desde donde finalmente pidió ayuda y decidió radicar la denuncia.

Ahora la Justicia analiza el caso, mientras se intenta esclarecer por completo una secuencia que vuelve a poner en evidencia la gravedad de este tipo de episodios.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

El Pincha apuesta a ganador

VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces

El Lobo va a Liniers con toda la fe

De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región

La muerte de Ángel, bajo una nueva lupa judicial

Una historia de terror para un remisero en Berisso
Espectáculos
El peor virus es divorciarse de la realidad
Guerra de conductores en Telefe: la filosa chicana de Marley contra Santiago del Moro
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
Información General
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Ocurrencias: vuelos endemoniados
Escándalo en un vuelo a Rosario: los descubrieron queriendo tener relaciones y los bajó la Policía
Violencia escolar: realizarán una jornada gratuita para brindar herramientas clave a docentes y directivos
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma
Deportes
El Pincha apuesta a ganador
Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing
Cómo le fue en las definiciones de Playoff
Cuatro triunfos y dos derrotas para las juveniles
El Lobo va a Liniers con toda la fe
La Ciudad
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla