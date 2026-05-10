Preparan un “tarifazo” en el boleto del tren que afectará a La Plata

En los próximos días, el Ministerio de Economía daría a conocer una medida de alto impacto para el bolsillo de los usuarios de uno de los principales transporte público. Tras meses de congelamiento, el flamante secretario de Transporte, Mariano Plencovich, ya habría dado el visto bueno para un incremento en las tarifas ferroviarias, las cuales permanecían sin cambios desde septiembre de 2024.

Se espera que en el corto plazo se publique una resolución en el Boletín Oficial convocando a la audiencia pública necesaria para formalizar el ajuste. Si bien desde el Palacio Hacienda han evitado precisar el porcentaje exacto, fuentes oficiales adelantaron que el incremento será “fuertísimo”.

El objetivo del Gobierno con este salto tarifario respondería a dos frentes: un ajuste por rezago para compensar el desfase acumulado tras casi dos años de tarifas planchadas.

Por otro lado, una mirada al calendario electoral. La estrategia oficial busca aplicar un aumento contundente ahora para evitar nuevos ajustes durante el año electoral, blindando el humor social en los meses de campaña.

Desfinanciamiento y caída real de subsidios

La urgencia del ajuste se entiende mejor al observar las cuentas públicas. Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios (UBA-CONICET), las transferencias destinadas a la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOF) -empresa que administra los trenes urbanos- sufrieron un recorte drástico.

En el acumulado a abril de 2026, la partida para el sector ferroviario registró una reducción nominal del 21% y una caída real (ajustada por inflación) del 40% en sus transferencias.

Más allá del equilibrio fiscal, el trasfondo de esta decisión es estructural. Una fuente inobjetable de la Casa Rosada confirmó que la intención detrás del aumento y el recorte de subsidios es sanear las cuentas de la operadora para generar condiciones más atractivas de cara a una futura privatización.

Al elevar el valor del pasaje y reducir la dependencia estatal, el Ejecutivo busca transformar a la empresa en un activo rentable para potenciales inversores privados, marcando el inicio de una nueva etapa en la gestión ferroviaria nacional.