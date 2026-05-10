Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EN EL MONUMENTAL, SE ENFRENTAN DESDE LAS 19.00

River empata 0-0 ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura

El Millonario y el Cuervo chocan en un clásico que tendrá el condimento de que estará en disputa el pase a la siguiente fase

River empata 0-0 ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura

Driussi y Colidio, la dupla ofensiva que el Chacho pone en cancha

10 de Mayo de 2026 | 19:14
Edición impresa

Por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, River Plate y San Lorenzo empatan 0-0 en el estadio Monumental.

A los cuatro minutos, se dio el primer acercamiento del Millonario. Tras una buena presión de Driussi, el equipo de Eduardo Coudet llegó por derecha, pero el centro de Acuña fue a las manos de Gill.

RIVER LLEGA CUESTIONADO 

En el torneo local, River cerró su participación en la zona B, cayendo ante Atlético Tucumán 1-0, lo que despertó una catarata de críticas y silbidos hacia el plantel, por un presente que no tiene feliz al hincha millonario. Pese a la derrota por la pospuesta fecha 9 en su última presentación como local, los comandados técnicamente por Coudet, culminaron segundos en su grupo 29 unidades, a cinco del puntero, Independiente Rivadavia.

El DT riverplatense, guardó muchos de los titulares en Venezuela para este trascendental encuentro. Como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, entre otros. Mientras que volvería tras su lesión con Boca, Sebastián Driussi.

EL CUERVO BUSCA DAR LA SORPRESA

San Lorenzo con su crisis institucional a cuestas, se las ha ingeniado desde la llegada de Gustavo Álvarez, para conformar un equipo duro que se arregla con el poco material en cuanto a nombres con el que cuenta, para competir en Sudamericano y en el plano local.

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes quedó eliminado al perder con Racing 1 a 0: sintió demasiado la ausencia de Tiago Palacios y su nivel fue discreto

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Estudiantes vs Racing: el gol de Santiago Sosa

Por Sudamericana, en su última presentación el azulgrana viene de empatar 0-0 ante Deportivo Cuenca de Ecuador y está puntero en un grupo por demás apretado, que lo tiene a los de Boedo como líderes con seis puntos, pero a Cuenca con cinco, al Recoleta F.C. de Paraguay con cuatro y último a Santos con tres puntos.

El Santo, llega a octavos de final tras quedar séptimo en la zona A con 22 puntos. Los conducidos por Gustavo Álvarez, no suelen ser un agradable rival para recibir, ya que a lo largo de este campeonato sólo perdió un partido fuera de casa, mientras que ganó dos y empató cinco.

Para la visita el estadio Antonio Vespucio Liberti, el DT sanlorencista no podrá tener a su principal carta en ofensiva, que fue expulsado por doble amonestación ante Independiente, se trata de Alexis Cuello que le aportó cuatro de los catorce goles que lleva el Ciclón en este torneo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Estudiantes quedó eliminado al perder con Racing 1 a 0: sintió demasiado la ausencia de Tiago Palacios y su nivel fue discreto

Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata 

La andropausia, hoy: la falta de testosterona oscila entre el subdiagnóstico y el exceso de tratamientos

Caos en la Terminal de La Plata: máxima tensión entre taxistas y choferes de Uber en un domingo sin trenes

Gimnasia visita a Vélez en Liniers con toda la fe: hora, formaciones y tv

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes quedó eliminado al perder con Racing 1 a 0: sintió demasiado la ausencia de Tiago Palacios y su nivel fue discreto

VIDEO. Estudiantes vs Racing: el gol de Santiago Sosa

Fiesta en el Camp Nou: Barcelona le ganó el clásico al Real Madrid y gritó campeón

Orgullo platense en Europa: Laureano “Pepi” Staropoli metió un nocaut de película y se llevó el premio de la noche
Política y Economía
Confirman que en La Plata se implementará el uso de armas no letales
El reparto de fondos: la Corte presiona al Gobierno
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Piden ampliar la imputación a un empresario ligado a Tapia
Máximo Kirchner recibió el alta tras ser operado
Policiales
VIDEO. Motochorros en Altos de San Lorenzo: roban la moto a un joven por segunda vez en tres meses
Investigan un ataque a tiros en La Plata: una joven resultó herida y se encuentra internada
Voraz incendio destruyó un local comercial en el acceso a Palo Blanco
VIDEO. Terror en la Autopista La Plata: apedrearon un micro y una pasajera resultó herida
Calle 13 y 72, una zona peligrosa: nuevo choque en cadena con heridos
La Ciudad
Llegó la fiebre por las figuritas del Mundial a La Plata: masiva juntada en Plaza Malvinas
Pérdida “constante” de agua frente a un jardín de infantes en Plaza Moreno
Una zona del centro de La Plata a oscuras hace dos meses: “Es una boca de lobo”
Domingo dulce en Berisso: quiénes fueron los ganadores del primer Festival del Alfajor
Caos en la Terminal de La Plata: máxima tensión entre taxistas y choferes de Uber en un domingo sin trenes
Espectáculos
Maluma anunció que será padre por segunda vez: el emotivo anuncio en las redes
Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión
FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out
Temporada alta en el cine: se vienen los tanques de Hollywood, todos juntos
Los Oscar se plantan: no aceptarán películas creadas con IA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla