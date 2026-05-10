River empata 0-0 ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura

Por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, River Plate y San Lorenzo empatan 0-0 en el estadio Monumental.

A los cuatro minutos, se dio el primer acercamiento del Millonario. Tras una buena presión de Driussi, el equipo de Eduardo Coudet llegó por derecha, pero el centro de Acuña fue a las manos de Gill.

RIVER LLEGA CUESTIONADO

En el torneo local, River cerró su participación en la zona B, cayendo ante Atlético Tucumán 1-0, lo que despertó una catarata de críticas y silbidos hacia el plantel, por un presente que no tiene feliz al hincha millonario. Pese a la derrota por la pospuesta fecha 9 en su última presentación como local, los comandados técnicamente por Coudet, culminaron segundos en su grupo 29 unidades, a cinco del puntero, Independiente Rivadavia.

El DT riverplatense, guardó muchos de los titulares en Venezuela para este trascendental encuentro. Como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, entre otros. Mientras que volvería tras su lesión con Boca, Sebastián Driussi.

EL CUERVO BUSCA DAR LA SORPRESA

San Lorenzo con su crisis institucional a cuestas, se las ha ingeniado desde la llegada de Gustavo Álvarez, para conformar un equipo duro que se arregla con el poco material en cuanto a nombres con el que cuenta, para competir en Sudamericano y en el plano local.

Por Sudamericana, en su última presentación el azulgrana viene de empatar 0-0 ante Deportivo Cuenca de Ecuador y está puntero en un grupo por demás apretado, que lo tiene a los de Boedo como líderes con seis puntos, pero a Cuenca con cinco, al Recoleta F.C. de Paraguay con cuatro y último a Santos con tres puntos.

El Santo, llega a octavos de final tras quedar séptimo en la zona A con 22 puntos. Los conducidos por Gustavo Álvarez, no suelen ser un agradable rival para recibir, ya que a lo largo de este campeonato sólo perdió un partido fuera de casa, mientras que ganó dos y empató cinco.

Para la visita el estadio Antonio Vespucio Liberti, el DT sanlorencista no podrá tener a su principal carta en ofensiva, que fue expulsado por doble amonestación ante Independiente, se trata de Alexis Cuello que le aportó cuatro de los catorce goles que lleva el Ciclón en este torneo.