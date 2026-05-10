River empata 0-0 ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura

Estudiantes quedó eliminado al perder con Racing 1 a 0: sintió demasiado la ausencia de Tiago Palacios y su nivel fue discreto
Estudiantes quedó eliminado al perder con Racing 1 a 0: sintió demasiado la ausencia de Tiago Palacios y su nivel fue discreto
Investigan un ataque a tiros en La Plata: una joven resultó herida y se encuentra internada
Llegó la fiebre por las figuritas del Mundial a La Plata: masiva juntada en Plaza Malvinas
VIDEO. Motochorros en Altos de San Lorenzo: roban la moto a un joven por segunda vez en tres meses
Confirman que en La Plata se implementará el uso de armas no letales
Voraz incendio destruyó un local comercial en el acceso a Palo Blanco
Maluma anunció que será padre por segunda vez: el emotivo anuncio en las redes
Caos en la Terminal de La Plata: máxima tensión entre taxistas y choferes de Uber en un domingo sin trenes
VIDEO. Terror en la Autopista La Plata: apedrearon un micro y una pasajera resultó herida
Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión
Calle 13 y 72, una zona peligrosa: nuevo choque en cadena con heridos
Orgullo platense en Europa: Laureano “Pepi” Staropoli metió un nocaut de película y se llevó el premio de la noche
Molina se desgarró a un mes del Mundial y encendió las alarmas en la Selección Argentina
Fiesta en el Camp Nou: Barcelona le ganó el clásico al Real Madrid y gritó campeón
“No aguantamos más”: vecinos de Tolosa denuncian ola de robos y reclaman más seguridad
Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata
"Fue una desgracia": el testimonio del único argentino en el crucero del hantavirus
Trump lanzó una dura advertencia para Irán y se agudiza el conflicto en Medio Oriente
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
Domingo dulce en Berisso: quiénes fueron los ganadores del primer Festival del Alfajor
FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO.-Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Millonario y el Cuervo chocan en un clásico que tendrá el condimento de que estará en disputa el pase a la siguiente fase
Por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, River Plate y San Lorenzo empatan 0-0 en el estadio Monumental.
A los cuatro minutos, se dio el primer acercamiento del Millonario. Tras una buena presión de Driussi, el equipo de Eduardo Coudet llegó por derecha, pero el centro de Acuña fue a las manos de Gill.
RIVER LLEGA CUESTIONADO
En el torneo local, River cerró su participación en la zona B, cayendo ante Atlético Tucumán 1-0, lo que despertó una catarata de críticas y silbidos hacia el plantel, por un presente que no tiene feliz al hincha millonario. Pese a la derrota por la pospuesta fecha 9 en su última presentación como local, los comandados técnicamente por Coudet, culminaron segundos en su grupo 29 unidades, a cinco del puntero, Independiente Rivadavia.
El DT riverplatense, guardó muchos de los titulares en Venezuela para este trascendental encuentro. Como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, entre otros. Mientras que volvería tras su lesión con Boca, Sebastián Driussi.
San Lorenzo con su crisis institucional a cuestas, se las ha ingeniado desde la llegada de Gustavo Álvarez, para conformar un equipo duro que se arregla con el poco material en cuanto a nombres con el que cuenta, para competir en Sudamericano y en el plano local.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes quedó eliminado al perder con Racing 1 a 0: sintió demasiado la ausencia de Tiago Palacios y su nivel fue discreto
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Estudiantes vs Racing: el gol de Santiago Sosa
Por Sudamericana, en su última presentación el azulgrana viene de empatar 0-0 ante Deportivo Cuenca de Ecuador y está puntero en un grupo por demás apretado, que lo tiene a los de Boedo como líderes con seis puntos, pero a Cuenca con cinco, al Recoleta F.C. de Paraguay con cuatro y último a Santos con tres puntos.
El Santo, llega a octavos de final tras quedar séptimo en la zona A con 22 puntos. Los conducidos por Gustavo Álvarez, no suelen ser un agradable rival para recibir, ya que a lo largo de este campeonato sólo perdió un partido fuera de casa, mientras que ganó dos y empató cinco.
Para la visita el estadio Antonio Vespucio Liberti, el DT sanlorencista no podrá tener a su principal carta en ofensiva, que fue expulsado por doble amonestación ante Independiente, se trata de Alexis Cuello que le aportó cuatro de los catorce goles que lleva el Ciclón en este torneo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí