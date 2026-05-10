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Mirtha Legrand volvió tras su bronquitis: agradecida y emocionada por la distinción del rey de España

La conductora volvió a conducir La noche de Mirtha tras no poder hacerlo durante tres programas; detalló lo que le sucedió y cómo está ahora.

Mirtha Legrand volvió tras su bronquitis: agradecida y emocionada por la distinción del rey de España
10 de Mayo de 2026 | 07:46

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Tras no poder estar en tres programas por bronquitis, Mirtha Legrand volvió a conducir La noche de Mirtha y se tomó un momento para hablar de lo que le pasó y agradecer a las personas que la acompañaron durante esos días.

Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar y por eso no vine por tres programas. Tomé antibióticos, de todo, pero buenos; así son las bronquitis”, recordó la conductora.

Debido a su recuperación, la diva agradeció a sus médicos. “Quiero mandar un saludo. Les quiero agradecer a mis doctores por tanto cariño”, dijo. Y también le mandó un saludo a Juana Viale: “Le quiero agradecer a mi nieta Juana que me reemplazó maravillosamente. Gracias, Juanita, un besito para vos”, expresó.

Además, se tomó un momento para contar que recibirá una distinción. “Quiero contarles que el rey de España, Felipe VI, me otorgó la Cruz Oficial de Isabel la Católica. Muchas gracias, jamás imaginé semejante honor”, contó.

El look de Mirtha Legrand tras su regreso a La noche de Mirtha

La conductora deslumbró con un imponente diseño de gala en terciopelo azul marino. El vestido se destacó por su sofisticado bordado de pedrería en el escote y los hombros, que aportaba un gran brillo.

Su estilismo se completó con un peinado de volumen impecable y ondas suaves, acompañado de joyas en tonos azules que combinaban perfectamente con el look.

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