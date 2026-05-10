Una platense en la selección nacional de arquería

Lo que inició en 2016 como un pasatiempo compartido entre madre e hijo en el Tiro Federal de La Plata, se convirtió en una carrera de elite para Verónica Verdún, la platense que integrará la selección nacional de arquería, un logro que define como su gran pasión y “cable a tierra” frente al estrés cotidiano.

“Para mí esto es una pasión. Ponerme por primera vez la camiseta argentina fue un orgullo inmenso”, contó.

A través de su escuela Artemisa y sus clases en el Club San Jorge de Villa Elisa, Verdún impulsa la arquería adaptada bajo la premisa de que no hay límites de edad para esta disciplina.

“Pueden empezar desde los 5 hasta los 90 años”, asegura quien hoy derriba mitos sobre el deporte.

Si bien cuenta con apoyo, el camino hacia la competencia internacional está marcado por el esfuerzo y la autogestión.

Su próximo gran desafío será el Mundial de Arquería 3D en Dakota del Sur, Estados Unidos, a partir del 28 de septiembre.