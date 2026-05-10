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Investigan un ataque a tiros en La Plata: una joven resultó herida y se encuentra internada

La víctima ingresó al Hospital de Gonnet con un impacto de bala en el hombro y se encuentra fuera de peligro. El sospechoso habría sido identificado

Investigan un ataque a tiros en La Plata: una joven resultó herida y se encuentra internada
10 de Mayo de 2026 | 18:11

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Un violento episodio ocurrió este viernes en la zona de calle 472 y 7bis, en la localidad de City Bell. Una joven de 22 años resultó herida con un proyectil tras un presunto enfrentamiento motivado por conflictos previos con el atacante.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras el ingreso de la mujer al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) San Roque de Gonnet. El reporte médico oficial detalló que la paciente presentaba una herida de arma de fuego a la altura del hombro izquierdo, la cual posee orificio de entrada pero no de salida.

Personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) se trasladó al centro asistencial para realizar las entrevistas de rigor con el equipo médico de guardia. Según certificaron los facultativos, la víctima se encuentra estable y fuera de peligro.

A partir de las tareas de campo y testimonios recabados, los investigadores lograron establecer la identidad del presunto autor material del hecho. El sospechoso es un hombre fue identificado y sería con quien la mujer mantendría problemas de larga data que habrían derivado en la agresión armada.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI N° 15 del Departamento Judicial de La Plata, organismo que caratuló el expediente como "Lesiones". El magistrado en turno dispuso las diligencias necesarias para profundizar la investigación, mientras que el personal policial trabaja para dar con el paradero del implicado y sumar elementos probatorios a la causa.

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