Voraz incendio destruyó un local comercial en el acceso a Palo Blanco

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Durante la madrugada de este domingo, un violento incendio afectó un local de ventas ubicado en la intersección del Camino de Acceso y el Puente Palo Blanco. El siniestro se desató alrededor de las 03:05 horas, afectando una estructura de 10 por 4 metros construida en material, madera y chapa.
Pese al esfuerzo de los servicios de emergencia, el fuego avanzó con rapidez y provocó daños totales en la edificación. En el lugar trabajaron intensamente las autobombas 29 y 35, con una dotación de 9 efectivos que combatieron las llamas por el lapso de una hora.
El despliegue permitió controlar el foco ígneo y evitar que se propagara a zonas linderas, contando además con la colaboración del personal de la guardia de Defensa Civil, que asistió en las tareas de logística y seguridad en el perímetro.
Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni personas afectadas por el humo en el momento del incidente. Por el momento, se desconocen las causas que originaron las llamas, las cuales están siendo investigadas para determinar si se trató de un desperfecto eléctrico o un hecho intencional.
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