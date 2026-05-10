Torneo Apertura 2026: los clasificados a cuartos de final y los posibles cruces

El Torneo Apertura 2026 vive una jornada clave con protagonismo platense. Este domingo, Estudiantes y Gimnasia salen a la cancha con el mismo objetivo: meterse en los cuartos de final y mantener viva la ilusión en el certamen.

El Pincha será el primero en jugar, cuando reciba a Racing Club desde las 17 hs en el estadio UNO, mientras que el Lobo cerrará la jornada visitando a Vélez Sarsfield a las 21.30 en Liniers.

Los clasificados hasta ahora, luego de la jornada del sábado con cruces picantes en el césped, son: Belgrano, que viene de ganarle a Talleres; Huracán, que le ganó a Boca; Unión que se impuso ante Independiente Rivadavia; Argentinos Juniors que hizo lo propio frente a Lanús; Rosario Central que terminó en ventaja frente a Independiente; y Racing que le ganó por la mínima al Pincha en La Plata.

Cuartos de final

Los cruces definidos son:

Unión de Santa Fe - Belgrano

Huracán - Argentinos Juniors

Rosario Central - Racing Club

A definir:

Las llaves que quedan a definir se disputarán esta tarde entre los cruces de:

- River Plate - San Lorenzo y Vélez Sarsfield -Gimnasia La Plata

Cabe recordar que, en caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste el empate, la clasificación se resolverá mediante penales. Con los equipos de La Plata como grandes protagonistas del domingo, la ciudad vuelve a vivir una jornada decisiva de fútbol y expectativa por un lugar entre los ocho mejores del Apertura.