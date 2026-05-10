Nahuel Molina se desgarró a un mes del Mundial y encendió las alarmas en la Selección Argentina

A 32 días del comienzo del Mundial, Nahuel Molina sufrió un desgarro luego de la derrota de su equipo Atlético de Madrid ante Celta de Vigo este sábado y generó preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, liderado por Lionel Scaloni.

Tras los estudios médicos realizados este domingo, se confirmó que el defensor surgido en Boca padece un desgarro grado 1. Según el parte médico, el tiempo estimado de rehabilitación sería de 21 días, un plazo que, aunque ajustado, le permitiría estar presente en el estreno del Grupo J.

A pesar de la tranquilidad que trae el diagnóstico leve, la situación de Molina no es aislada. El cuerpo técnico nacional sigue de cerca una enfermería que empieza a poblarse en el momento menos oportuno. Cristian "Cuti" Romero, pilar de la zaga central, y Nicolás González, también del equipo "colchonero", arrastran molestias físicas que obligan a mantener la cautela. Molina, que le ganó definitivamente el puesto a Gonzalo Montiel tras su gran actuación en Catar, es una pieza clave para el DT.

Cabe recordar que ante las ausencias previas del ex River, Scaloni había probado al juvenil Agustín Giay, quien por ahora parece correr desde atrás en la consideración definitiva. Cuenta regresiva a Kansas Con el 30 de mayo como fecha límite para oficializar la lista de convocados, Scaloni ya adelantó que tiene la nómina "bastante clara".

La idea de la AFA es que el plantel se reúna en la ciudad estadounidense de Kansas entre el 28 y 29 de mayo, para iniciar la concentración final de cara al certamen que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Por ahora, los plazos juegan a favor del lateral derecho, pero el "operativo retorno" ya comenzó para asegurar que llegue con ritmo futbolístico al debut mundialista.