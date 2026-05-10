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Domingo sin trenes, custodia policial y tensión en la Terminal de La Plata: fuerte cruce entre taxistas y choferes de Uber

Domingo sin trenes, custodia policial y tensión en la Terminal de La Plata: fuerte cruce entre taxistas y choferes de Uber
10 de Mayo de 2026 | 09:26

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La terminal de micros de La Plata vive este domingo una jornada cargada de tensión en medio de la suspensión del servicio del Tren Roca hacia la capital bonaerense y el creciente conflicto entre taxistas y conductores de aplicaciones como Uber.

Desde temprano, cientos de pasajeros que debían viajar hacia Buenos Aires o regresar a la Ciudad se encontraron con la interrupción total del ramal Constitución-La Plata, una medida dispuesta por Trenes Argentinos debido a trabajos de renovación de vías en el marco de la Emergencia Ferroviaria. 

La falta de trenes provocó un fuerte movimiento en la terminal ubicada en diagonal 74 y 42, donde muchos pasajeros buscaron alternativas para movilizarse. En ese contexto crecieron los cruces entre taxistas y choferes de Uber, en una disputa que ya lleva meses pero que volvió a recalentarse por la alta demanda de viajes.

Según relataron testigos a EL DÍA, hubo discusiones, insultos y momentos de máxima tensión en los sectores de ascenso y descenso de pasajeros. El foco del conflicto estuvo puesto en la presencia de vehículos de aplicaciones que trabajaban en inmediaciones de la terminal, algo que los taxistas rechazan de manera tajante.

En medio del conflicto, uno de los taxistas, expresó: “Hoy domingo se ha decidido que no paren coches de aplicaciones ilegales en toda la cuadra. Vino la Policía y Control Urbano, pero le explicamos que no queremos que nos roben la comida por la cara, son coches ilegales”.

Muchos usuarios, en tanto, quedaron en medio de la disputa mientras intentaban conseguir traslado en una jornada complicada por la ausencia del servicio ferroviario. Algunos pasajeros señalaron largas esperas y remarcaron que los valores de los viajes variaban constantemente por la demanda.

La interrupción del Tren Roca afectó tanto al ramal Constitución-La Plata como al servicio hacia Bosques vía Quilmes y se extendió durante toda la jornada del domingo por obras sobre las vías. 

En medio del caos, la terminal platense volvió a mostrar una postal repetida en días de alta circulación: pasajeros cargando bolsos, largas filas y un clima de nerviosismo marcado por la falta de transporte y la pelea cada vez más visible entre los distintos sistemas de traslado.

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