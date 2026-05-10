Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Maluma anunció que será padre por segunda vez: el emotivo anuncio en las redes

Maluma anunció que será padre por segunda vez: el emotivo anuncio en las redes
10 de Mayo de 2026 | 18:37

Escuchar esta nota

El cantante colombiano Maluma anunció que será padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez, y compartió la noticia con sus seguidores a través de una tierna publicación en redes sociales.

El artista confirmó el embarazo mediante una fotografía familiar que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones entre fanáticos y figuras del espectáculo.

La publicación mostró un momento íntimo de la pareja junto a su primera hija, en una imagen que fue acompañada por mensajes de felicidad y celebración.

La noticia llega poco más de un año después del nacimiento de París, la primera hija del cantante, quien en distintas entrevistas había manifestado que atravesaba una de las etapas más felices de su vida personal.

Imagen

En las imágenes difundidas, se pudo ver a la familia reunida en un tierno momento, con Maula y la propia París besando la panza de Susana Gómez, confirmando así la llegada de un nuevo integrante.

LE PUEDE INTERESAR

Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión

LE PUEDE INTERESAR

FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out

Tras el anuncio, miles de usuarios reaccionaron en redes sociales y numerosas celebridades felicitaron al cantante colombiano por la noticia.

Por su parte, el intérprete venía manteniendo un perfil más enfocado en su vida familiar durante los últimos meses, combinando sus proyectos musicales con el tiempo junto a su pareja e hija.

Maluma se consolidó en los últimos años como uno de los artistas latinoamericanos con mayor proyección internacional y una fuerte presencia en la música urbana. El anuncio de su segunda paternidad volvió a ubicarlo entre las principales tendencias en redes sociales y medios de espectáculos de distintos países.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata 

Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en UNO por los octavos de final del Torneo Apertura

La andropausia, hoy: la falta de testosterona oscila entre el subdiagnóstico y el exceso de tratamientos

Caos en la Terminal de La Plata: máxima tensión entre taxistas y choferes de Uber en un domingo sin trenes

Gimnasia visita a Vélez en Liniers con toda la fe: hora, formaciones y tv

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario
Últimas noticias de Espectáculos

Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión

FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out

Temporada alta en el cine: se vienen los tanques de Hollywood, todos juntos

Los Oscar se plantan: no aceptarán películas creadas con IA
La Ciudad
Llegó la fiebre por las figuritas del Mundial a La Plata: masiva juntada en Plaza Malvinas
Pérdida “constante” de agua frente a un jardín de infantes en Plaza Moreno
Una zona del centro de La Plata a oscuras hace dos meses: “Es una boca de lobo”
Domingo dulce en Berisso: quiénes fueron los ganadores del primer Festival del Alfajor
Caos en la Terminal de La Plata: máxima tensión entre taxistas y choferes de Uber en un domingo sin trenes
Información General
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Ocurrencias: vuelos endemoniados
Escándalo en un vuelo a Rosario: los descubrieron queriendo tener relaciones y los bajó la Policía
Violencia escolar: realizarán una jornada gratuita para brindar herramientas clave a docentes y directivos
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma
Deportes
Fiesta en el Camp Nou: Barcelona le ganó el clásico al Real Madrid y gritó campeón
Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en UNO por los octavos de final del Torneo Apertura
Orgullo platense en Europa: Laureano “Pepi” Staropoli metió un nocaut de película y se llevó el premio de la noche
VIDEO. Silbidos e insultos: así fue el recibimiento a Marcos Rojo en UNO
Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y espera por Estudiantes o Racing
Policiales
VIDEO. Motochorros en Altos de San Lorenzo: roban la moto a un joven por segunda vez en tres meses
Investigan un ataque a tiros en La Plata: una joven resultó herida y se encuentra internada
Voraz incendio destruyó un local comercial en el acceso a Palo Blanco
VIDEO. Terror en la Autopista La Plata: apedrearon un micro y una pasajera resultó herida
Calle 13 y 72, una zona peligrosa: nuevo choque en cadena con heridos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla