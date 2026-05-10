Maluma anunció que será padre por segunda vez: el emotivo anuncio en las redes

Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en UNO por los octavos de final del Torneo Apertura
Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en UNO por los octavos de final del Torneo Apertura
Investigan un ataque a tiros en La Plata: una joven resultó herida y se encuentra internada
Llegó la fiebre por las figuritas del Mundial a La Plata: masiva juntada en Plaza Malvinas
VIDEO. Motochorros en Altos de San Lorenzo: roban la moto a un joven por segunda vez en tres meses
Confirman que en La Plata se implementará el uso de armas no letales
Voraz incendio destruyó un local comercial en el acceso a Palo Blanco
Caos en la Terminal de La Plata: máxima tensión entre taxistas y choferes de Uber en un domingo sin trenes
VIDEO. Terror en la Autopista La Plata: apedrearon un micro y una pasajera resultó herida
Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión
Calle 13 y 72, una zona peligrosa: nuevo choque en cadena con heridos
Orgullo platense en Europa: Laureano “Pepi” Staropoli metió un nocaut de película y se llevó el premio de la noche
Molina se desgarró a un mes del Mundial y encendió las alarmas en la Selección Argentina
Fiesta en el Camp Nou: Barcelona le ganó el clásico al Real Madrid y gritó campeón
“No aguantamos más”: vecinos de Tolosa denuncian ola de robos y reclaman más seguridad
Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata
"Fue una desgracia": el testimonio del único argentino en el crucero del hantavirus
Trump lanzó una dura advertencia para Irán y se agudiza el conflicto en Medio Oriente
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
Domingo dulce en Berisso: quiénes fueron los ganadores del primer Festival del Alfajor
FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO.-Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El cantante colombiano Maluma anunció que será padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez, y compartió la noticia con sus seguidores a través de una tierna publicación en redes sociales.
El artista confirmó el embarazo mediante una fotografía familiar que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones entre fanáticos y figuras del espectáculo.
La publicación mostró un momento íntimo de la pareja junto a su primera hija, en una imagen que fue acompañada por mensajes de felicidad y celebración.
La noticia llega poco más de un año después del nacimiento de París, la primera hija del cantante, quien en distintas entrevistas había manifestado que atravesaba una de las etapas más felices de su vida personal.
En las imágenes difundidas, se pudo ver a la familia reunida en un tierno momento, con Maula y la propia París besando la panza de Susana Gómez, confirmando así la llegada de un nuevo integrante.
LE PUEDE INTERESAR
Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión
Tras el anuncio, miles de usuarios reaccionaron en redes sociales y numerosas celebridades felicitaron al cantante colombiano por la noticia.
Por su parte, el intérprete venía manteniendo un perfil más enfocado en su vida familiar durante los últimos meses, combinando sus proyectos musicales con el tiempo junto a su pareja e hija.
Maluma se consolidó en los últimos años como uno de los artistas latinoamericanos con mayor proyección internacional y una fuerte presencia en la música urbana. El anuncio de su segunda paternidad volvió a ubicarlo entre las principales tendencias en redes sociales y medios de espectáculos de distintos países.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí