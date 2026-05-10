A los machetazos en pleno centro de La Plata: un joven terminó herido y hay dos detenidos

Una violenta pelea ocurrida en el centro de La Plata terminó con un joven herido en la cabeza y dos detenidos acusados de tentativa de homicidio. El episodio se desató tras un alerta radial que movilizó a efectivos del Comando de Patrullas, quienes al llegar encontraron a un grupo de personas en medio de una gresca y a una víctima con una profunda herida cortante.

Según fuentes policiales, Axel Elian Espinoza, de 28 años, se encontraba junto a un amigo dentro de un Volkswagen Gol gris cuando uno de los agresores golpeó la luneta del vehículo. Al bajar del auto para increparlo, el atacante extrajo un machete y le provocó un corte en la cabeza, generando momentos de extrema tensión en plena vía pública.

Tras un rápido operativo, los uniformados detuvieron a Benjamín Dos Reis, de 18 años, señalado como el autor del ataque. A partir del testimonio de un testigo presencial, también fue identificado y aprehendido un segundo implicado, Facundo Lunares Fernández, quien habría participado armado con un cuchillo. En el procedimiento se secuestraron un machete marca Tramontina de unos 50 centímetros y un cuchillo de cocina, además del vehículo que será sometido a pericias.

Horas más tarde se presentó de manera espontánea en una comisaría William Aguilar Arancibia, de 30 años, quien declaró como testigo y entregó el auto involucrado para la investigación. La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio agravado” y quedó a cargo de la UFI N°3, conducida por el fiscal Gonzalo Petit.