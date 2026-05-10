Confirman que en La Plata se implementará el uso de armas no letales

Domingo sin trenes, custodia policial y tensión en la Terminal de La Plata: fuerte cruce entre taxistas y choferes de Uber
Domingo sin trenes, custodia policial y tensión en la Terminal de La Plata: fuerte cruce entre taxistas y choferes de Uber
Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
Estudiantes vs Racing en UNO con dos bajas de última hora: hora, formaciones y TV
FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO. Motochorros atacaron en Altos de San Lorenzo y le robaron la moto a un joven
“No aguantamos más”: vecinos de Tolosa denuncian ola de robos y reclaman más seguridad
VIDEO.-Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
"Fue una desgracia": el testimonio del único argentino en el crucero del hantavirus
Vandalizaron un caño de ABSA en San Carlos y miles de litros de agua terminan en un arroyo
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Domingo frío pero con sol en La Plata: mínima de 5° y una tarde ideal para salir a pasear
Final caliente en Boca tras la eliminación con Huracán: cruces, insultos y fuerte autocrítica de Úbeda
Mirtha Legrand volvió tras su bronquitis: agradecida y emocionada por la distinción del rey de España
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde el Municipio indicaron que se inició el proceso para adquirir pistolas Byrna, que estarán en manos de la guardia urbana
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
La Comuna platense confirmó hoy que planea la adquisición de armas Byrna, armas no letales con la capacidad de lanzar proyectiles que inhiben y reducen momentáneamente a una persona, para el uso por parte de agentes de la guardia urbana.
El tema se insertó en la última sesión del Concejo Deliberante local, y ayer pudo ser confirmado por EL DIA: ya se inició el proceso para la compra de armas Byrna, indicaron fuentes oficiales, aunque sin abundar en precisiones sobre la cantidad y la metodología.
Implementadas en países como Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Singapur, entre otros, las pistolas Byrna se cargan con aire comprimido y disparan municiones que pueden ser de impacto y pegar un golpe importante como para frenar a quien agrede, o pueden tener un químico en una especie de gas pimienta que también inhibe y molesta, pero que permite trabajar a 20 metros.
En nuestro país existen experiencias con esta arma en Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, y municipios bonaerenses como Mar del Plata, Vicente López, Lanús y Ezeiza.
En La Plata, estos dispositivos estarían empleados por agentes de la Guardia Urbana y no requiere aprobación por parte del Gobierno de la Provincia, como sí ocurriría en el caso de las Taser.
La semana pasada desde el bloque de La Libertad Avanza apoyaron la iniciativa. "Las Byrna no son armas en términos técnicos, son como un gas pimienta que irrita la piel y los ojos, pero tiene un efecto disuasivo", dijo el bullrichista Juan Pablo Allan, y pidió que la Guardia Urbana cuente, además, con "chalecos y el acompañamiento de un policía de la Provincia armado".
LE PUEDE INTERESAR
El reparto de fondos: la Corte presiona al Gobierno
LE PUEDE INTERESAR
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí