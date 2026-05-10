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Confirman que en La Plata se implementará el uso de armas no letales

Desde el Municipio indicaron que se inició el proceso para adquirir pistolas Byrna, que estarán en manos de la guardia urbana

Confirman que en La Plata se implementará el uso de armas no letales
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

10 de Mayo de 2026 | 15:37

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La Comuna platense confirmó hoy que planea la adquisición de armas Byrna, armas no letales con la capacidad de lanzar proyectiles que inhiben y reducen momentáneamente a una persona, para el uso por parte de agentes de la guardia urbana.

El tema se insertó en la última sesión del Concejo Deliberante local, y ayer pudo ser confirmado por EL DIA: ya se inició el proceso para la compra de armas Byrna, indicaron fuentes oficiales, aunque sin abundar en precisiones sobre la cantidad y la metodología.

Implementadas en países como Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Singapur, entre otros, las pistolas Byrna se cargan con aire comprimido y disparan municiones que pueden ser de impacto y pegar un golpe importante como para frenar a quien agrede, o pueden tener un químico en una especie de gas pimienta que también inhibe y molesta, pero que permite trabajar a 20 metros.

En nuestro país existen experiencias con esta arma en Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, y municipios bonaerenses como Mar del Plata, Vicente López, Lanús y Ezeiza.

En La Plata, estos dispositivos estarían empleados por agentes de la Guardia Urbana y no requiere aprobación por parte del Gobierno de la Provincia, como sí ocurriría en el caso de las Taser.

La semana pasada desde el bloque de La Libertad Avanza apoyaron la iniciativa. "Las Byrna no son armas en términos técnicos, son como un gas pimienta que irrita la piel y los ojos, pero tiene un efecto disuasivo", dijo el bullrichista Juan Pablo Allan, y pidió que la Guardia Urbana cuente, además, con "chalecos y el acompañamiento de un policía de la Provincia armado".

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