"Acompañar el cambio no es aplaudir todo lo que está mal": el PRO marcó distancia de la “arrogancia” del gobierno de Milei

A través de un documento titulado "Manifiesto Próximo Paso", el PRO fijó su postura frente al complejo escenario social y económico que atraviesa la Argentina. En un texto cargado de definiciones políticas, el partido buscó diferenciarse de la "soberbia" y la "arrogancia" de algunos sectores vinculados al gobierno de Javier Milei, al tiempo que ratificó su compromiso con el rumbo de cambio elegido por la sociedad, aunque con advertencias claras sobre la falta de resultados en el día a día de los ciudadanos.

“Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar es decir lo que falta y reclamar lo que se prometió y todavía no llegó”, explicitó el partido presidido por Mauricio Macri sobre la gestión libertaria.

Para el PRO, el proceso de transformación que vive el país enfrenta dos amenazas. Por un lado, el "populismo de siempre que promete mucho y destruye todo". Por el otro, aquellos que "frenan el cambio desde adentro con soberbia o falta de ejemplo" dando un claro mensaje hacia adentro del oficialismo y sus aliados.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

"Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore", resaltó uno de los pasajes más potentes del manifiesto. Desde el espacio amarillo reconocieron el desgaste que produce el ajuste actual y lanzaron una advertencia al Gobierno Nacional: "Cuando el dolor no se escucha, duele más. No se puede pedir sacrificios que no se están dispuestos a hacer".

Hacia el final, el manifiesto del PRO intenta resaltar la identidad "gestionadora" del partido, haciendo énfasis en la necesidad de que el cambio se traduzca en obras tangibles. "El próximo paso son más rutas, más hospitales y mejor educación", señala el texto, que concluye con una promesa de cercanía: "Que el cambio cambie tu vida. Ahí vamos".