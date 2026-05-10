Llegó la fiebre por las figuritas del Mundial a La Plata: masiva juntada en Plaza Malvinas

La Plata volvió a vestirse de celeste y blanco con una marea de coleccionistas que invadió Plaza Malvinas. Desde temprano, el sector de 19 y 51 se transformó en una oficina de negociaciones al aire libre, donde el objetivo principal fue cazar las figuritas más difíciles del nuevo álbum. Familias enteras se instalaron con banquetas y listas en mano para tachar números en una jornada que desbordó entusiasmo.

El murmullo constante de los intercambios le devolvió a la plaza ese color tan especial que solo el fútbol genera. Entre mates y charlas, los más chicos aprendieron el arte del canje mientras los adultos supervisaban las transacciones de las "brillantes" o los escudos más codiciados. Fue un despliegue de pasión que demostró que, a pesar de la era digital, el ritual del papel sigue ganando por goleada.

Un clásico que se instaló para quedarse

Este fenómeno no es nuevo para el barrio, ya que el espacio verde se consolidó como el búnker oficial de los coleccionistas desde la fiebre de Qatar 2022. Aquella mística se reactivó este fin de semana, dejando en claro que la Plaza Malvinas es el punto neurálgico para quienes buscan completar el álbum en la ciudad. La convocatoria superó las expectativas y ya se habla de nuevas citas periódicas.

La jornada cerró con muchas colecciones casi terminadas y la promesa de volver el próximo domingo. Estos encuentros logran lo que pocos eventos consiguen: unir a diferentes generaciones detrás de un mismo sueño mundialista. En La Plata, la cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya empezó a jugarse sobre el pasto de la plaza, entre repetidas y abrazos de gol.