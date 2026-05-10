Llegó la fiebre por las figuritas del Mundial a La Plata: masiva juntada en Plaza Malvinas

Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en UNO por los octavos de final del Torneo Apertura
Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en UNO por los octavos de final del Torneo Apertura
Confirman que en La Plata se implementará el uso de armas no letales
Investigan un ataque a tiros en La Plata: una joven resultó herida y se encuentra internada
Caos en la Terminal de La Plata: máxima tensión entre taxistas y choferes de Uber en un domingo sin trenes
VIDEO. Terror en la Autopista La Plata: apedrearon un micro y una pasajera resultó herida
Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión
Voraz incendio destruyó un local comercial en el acceso a Palo Blanco
Calle 13 y 72, una zona peligrosa: nuevo choque en cadena con heridos
Orgullo platense en Europa: Laureano “Pepi” Staropoli metió un nocaut de película y se llevó el premio de la noche
Molina se desgarró a un mes del Mundial y encendió las alarmas en la Selección Argentina
Fiesta en el Camp Nou: Barcelona le ganó el clásico al Real Madrid y gritó campeón
VIDEO. Motochorros en Altos de San Lorenzo: roban la moto a un joven por segunda vez en tres meses
“No aguantamos más”: vecinos de Tolosa denuncian ola de robos y reclaman más seguridad
Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata
"Fue una desgracia": el testimonio del único argentino en el crucero del hantavirus
Trump lanzó una dura advertencia para Irán y se agudiza el conflicto en Medio Oriente
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
Domingo dulce en Berisso: quiénes fueron los ganadores del primer Festival del Alfajor
FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO.-Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Vandalizaron un caño de ABSA en San Carlos y miles de litros de agua terminan en un arroyo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Plata volvió a vestirse de celeste y blanco con una marea de coleccionistas que invadió Plaza Malvinas. Desde temprano, el sector de 19 y 51 se transformó en una oficina de negociaciones al aire libre, donde el objetivo principal fue cazar las figuritas más difíciles del nuevo álbum. Familias enteras se instalaron con banquetas y listas en mano para tachar números en una jornada que desbordó entusiasmo.
El murmullo constante de los intercambios le devolvió a la plaza ese color tan especial que solo el fútbol genera. Entre mates y charlas, los más chicos aprendieron el arte del canje mientras los adultos supervisaban las transacciones de las "brillantes" o los escudos más codiciados. Fue un despliegue de pasión que demostró que, a pesar de la era digital, el ritual del papel sigue ganando por goleada.
Este fenómeno no es nuevo para el barrio, ya que el espacio verde se consolidó como el búnker oficial de los coleccionistas desde la fiebre de Qatar 2022. Aquella mística se reactivó este fin de semana, dejando en claro que la Plaza Malvinas es el punto neurálgico para quienes buscan completar el álbum en la ciudad. La convocatoria superó las expectativas y ya se habla de nuevas citas periódicas.
La jornada cerró con muchas colecciones casi terminadas y la promesa de volver el próximo domingo. Estos encuentros logran lo que pocos eventos consiguen: unir a diferentes generaciones detrás de un mismo sueño mundialista. En La Plata, la cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya empezó a jugarse sobre el pasto de la plaza, entre repetidas y abrazos de gol.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí