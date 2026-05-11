Los Cafres y Emmanuel Horvilleur desembarcan en el Teatro Ópera La Plata con dos shows imperdibles

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El Teatro Ópera La Plata se prepara para vivir un fin de semana cargado de música e historia con la llegada de dos artistas fundamentales de la escena nacional: Los Cafres y Emmanuel Horvilleur. Dos noches distintas, atravesadas por estilos y generaciones diferentes, pero unidas por la calidad artística y el vínculo con el público.
El viernes 15 será el turno de Los Cafres, la banda pionera del reggae roots en español y una de las agrupaciones más importantes de Latinoamérica dentro del género. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo continúa recorriendo escenarios de todo el continente y manteniendo intacta una identidad musical que marcó a varias generaciones. Canciones como “Tus ojos”, “Si el amor se cae”, “Aire” y “Bastará” forman parte del repertorio afectivo de miles de personas y siguen consolidando a la banda como una referencia indiscutida del reggae en castellano.
Su regreso a La Plata promete una noche cargada de clásicos, conexión con el público y la energía característica que convirtió a Los Cafres en un nombre imprescindible de la música argentina.
El sábado 16 llegará el turno de Emmanuel Horvilleur, uno de los artistas más versátiles y elegantes del pop nacional. Dueño de una estética y un sonido inconfundibles, Horvilleur construyó una sólida carrera solista luego de su histórico paso por Illya Kuryaki and the Valderramas, explorando géneros como el funk, el soul, el hip hop y la electrónica.
Con un show que combina sensibilidad, groove y potencia escénica, el músico repasará distintas etapas de su carrera y presentará canciones que se convirtieron en clásicos de su repertorio. Su presencia en el Teatro Ópera será una oportunidad ideal para disfrutar de una propuesta artística moderna, sofisticada y llena de personalidad.
Dos artistas icónicos, dos propuestas diferentes y un mismo escenario para vivir uno de los grandes fines de semana musicales del año en La Plata. Entradas disponibles en livepass.com.ar — 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.
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