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Policiales |TERROR EN BOULEVARD 81 ENTRE 69 Y 70

Dos delincuentes sorprenden a un jubilado, lo golpean y le roban todo

La víctima tiene 87 años. Al escuchar ladrar a los perros salió de su casa para ver qué pasaba y descubrió que no estaba solo

Dos delincuentes sorprenden a un jubilado, lo golpean y le roban todo

En la zona del robo, los vecinos quedaron más que preocupados / Web

11 de Mayo de 2026 | 03:56
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La inseguridad volvió a golpear con fuerza en La Plata y esta vez tuvo como víctima a un jubilado de 87 años, quien fue atacado por delincuentes dentro de su propia casa. El dramático episodio ocurrió durante la noche del viernes en una vivienda de Boulevard 81 entre 69 y 70, donde al menos dos ladrones ingresaron al inmueble, golpearon al hombre, revolvieron todas las habitaciones y escaparon llevándose dinero, llaves y el automóvil de la familia.

Según voceros del caso, todo ocurrió minutos después de las ocho de la noche cuando la hija de la víctima llegó a la propiedad y se encontró con una escena desesperante. Su padre le contó que momentos antes había escuchado ladrar a los perros y decidió acercarse a la vivienda ubicada al frente del terreno, ya que la familia reside en dos construcciones dentro del mismo lote.

Fue en ese momento cuando el jubilado fue sorprendido por dos delincuentes jóvenes que lo empujaron y lo agredieron físicamente para reducirlo. Bajo amenazas y en medio de la violencia, los asaltantes lograron apoderarse de las llaves de un Citroën C3 rojo perteneciente a la víctima y luego ingresaron a la casa principal.

Una vez en el interior de la finca, los ladrones revisaron todos los ambientes de la vivienda en busca de objetos de valor y dinero en efectivo. De acuerdo al relato aportado en sede policial, los delincuentes revolvieron por completo el domicilio mientras el jubilado permanecía en estado de shock tras la agresión sufrida.

La familia constató posteriormente el faltante de dinero en efectivo -aunque aún no pudieron determinar el monto exacto- además de distintos juegos de llaves correspondientes a la vivienda. También verificaron daños en la puerta de acceso utilizada por los asaltantes para ingresar al inmueble.

El episodio fue advertido parcialmente por un vecino de la cuadra, quien observó el momento en que los sospechosos escapaban del lugar a bordo del Citroën robado.

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Según relató, el vehículo salió a gran velocidad y con las luces apagadas por calle 30 en dirección a 69. Además, indicó que un tercer implicado aguardaba en las inmediaciones a bordo de una motocicleta de 150 cilindradas color negra y que huyó junto a los autores del robo.

Los investigadores intentan ahora reconstruir los movimientos de la banda y determinar si existen cámaras de seguridad privadas o municipales en las inmediaciones que hayan captado la fuga de los delincuentes.

El caso volvió a generar una profunda preocupación entre vecinos de la zona, quienes denuncian que los robos vienen creciendo de manera alarmante.

La situación resulta aún más sensible cuando las víctimas son adultos mayores, muchas veces elegidos por delincuentes que aprovechan su vulnerabilidad para actuar con extrema violencia.

La modalidad, según advierten vecinos y comerciantes, se repite cada vez con mayor frecuencia.

La falta de patrullajes preventivos, la escasa iluminación en algunas zonas residenciales y la sensación de impunidad son algunos de los reclamos más frecuentes entre los frentistas, que aseguran vivir con miedo permanente. Muchos sostienen que la inseguridad ya no distingue horarios ni barrios y que los delincuentes actúan con una violencia cada vez mayor incluso frente a personas de edad avanzada.

Mientras tanto, la pesquisa continúa para intentar localizar el vehículo robado e identificar a los responsables del brutal asalto, que dejó a un jubilado golpeado y a toda una familia conmocionada por la inseguridad que vuelve a sacudir a la Ciudad.

 

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