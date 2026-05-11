Investigan la situación de una menor de 4 años que no aparece en la escuela

La denuncia por la nena de 4 años tramita en la UFI 3 de La Plata / Web

Un delicado caso que involucra a una niña de cuatro años oriunda de La Plata comenzó a ser investigado por la Justicia luego de que autoridades de un jardín de infantes denunciaran que la menor habría sido llevada a la provincia de San Luis por su abuelo y nunca regresó con su madre, pese a que el viaje inicialmente iba a durar apenas unos días.

La presentación fue realizada ante las autoridades por directivos de un establecimiento educativo de Tolosa, quienes activaron los protocolos correspondientes tras detectar la prolongada ausencia de la menor al inicio del ciclo lectivo 2026.

Según trascendió, la niña debía incorporarse a la salita de 5 años, pero nunca regresó a clases luego del receso de verano.

De acuerdo al relato incorporado a la denuncia, la madre de la pequeña explicó en un primer momento que la niña se encontraba de vacaciones junto a su abuelo en San Luis y que volvería a La Plata en aproximadamente dos semanas. Sin embargo, con el correr de los días, la situación comenzó a generar preocupación.

Siempre según la denuncia, la mujer señaló posteriormente que su padre -abuelo de la menor- trabajaba como camionero y que no había podido regresar a la ciudad debido a cambios laborales. Además, habría manifestado no contar con recursos económicos suficientes para trasladarse hasta San Luis y retirar a su hija.

La situación dio un giro aún más preocupante cuando, semanas después, la madre recibió un llamado desde organismos de niñez de la provincia de San Luis. Allí le habrían informado que la niña estaba residiendo junto a su abuelo sin autorización formal.

Según consta en el expediente, personal de Niñez tomó contacto con la menor, quien habría manifestado deseos de regresar a La Plata y reencontrarse con su madre, además de expresar temor hacia su abuelo.

Ante la falta de respuestas, las autoridades educativas decidieron formalizar la denuncia para intentar acelerar algún tipo de asistencia institucional y resguardar la integridad de la niña. La causa quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y ahora la Justicia busca determinar las circunstancias en las que la menor fue trasladada a San Luis, si existió consentimiento válido por parte de la madre y cuál es la situación actual de la niña.