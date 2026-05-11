No levanta el comercio platense: la actividad lleva 13 trimestres en baja

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Las ventas cayeron 9,1% en entre enero y marzo. La falta de demanda desplazó a la inflación como preocupación del sector
La actividad comercial en La Plata volvió a registrar un fuerte retroceso durante el primer trimestre de 2026. Según la Encuesta de Comercios elaborada por la Facultad de Económicas de la UNLP y la Cámara de Comercio local, las ventas -medidas en unidades- cayeron en promedio un 9,1% interanual, de manera que el sector consolidó un ciclo de 13 trimestres consecutivos en terreno negativo.
El deterioro no se concentró en un sector específico: la baja alcanzó a la totalidad de los rubros comerciales y profundizó la tendencia contractiva que ya se había intensificado hacia finales de 2025. En efecto, el índice de ventas quedó en 43,1 puntos, un nivel que se ubica 51% por debajo de 2019 y 58,4% inferior al registrado en 2018.
La encuesta reveló que apenas el 17% de los comerciantes platenses aseguró haber incrementado sus ventas respecto del mismo período del año pasado, diez puntos menos que en el primer trimestre de 2025. En paralelo, el 52% afirmó haber sufrido una caída en sus operaciones, mientras que el 31% sostuvo que su actividad permaneció estable.
El rubro de indumentaria volvió a encabezar el deterioro del consumo local y explicó casi la mitad de la caída total de la actividad comercial, con un aporte de -4,5 puntos porcentuales de los -9,1 registrados. También mostraron desempeños negativos los rubros de alimentos, restaurantes, servicios personales, materiales para la construcción e informática y comunicaciones. Inclusive, los servicios personales fueron los más afectados del trimestre.
El informe atribuye parte de este escenario a la “pérdida de poder adquisitivo”. En ese sentido, el salario real del sector privado mostró una baja interanual de 0,5%, mientras que el del sector público cayó 1%. A dicho contexto se sumó la falta de demanda que desplazó a la inflación como principal preocupación de los comerciantes platenses: el 51% de los empresarios la identificó como el problema central de la actualidad. Le siguieron las tarifas de servicios (47%) y la presión impositiva (40%).
Las expectativas empresariales continúan marcadas por la cautela. El 86% de los comerciantes aseguró que no realizará cambios en su plantilla de personal durante el segundo trimestre del año, el 89% mantendrá la misma carga horaria y el 68% descartó nuevas inversiones.
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Pese al contexto adverso, el empleo mostró una caída más moderada que la actividad económica. Así fue como el índice de empleo comercial descendió 5% interanual y se ubicó 16% por debajo de los niveles de 2019. Aun así, el sector también acumula 13 trimestres consecutivos de retroceso.
Las diferencias geográficas dentro del Partido de La Plata también quedaron expuestas. Tal es así que las mayores caídas de ventas se registraron en Gonnet y City Bell (-25,3%) y en el Corredor 122 (-18,3%). En contraste, las zonas menos afectadas fueron Casco 1 (-0,2%) y Casco Plaza Islas Malvinas (-1,7%).
Los comerciantes platenses intensificaron estrategias para sostener el consumo. De hecho, el 53,4% aseguró haber aplicado descuentos por pago en efectivo y crecieron nuevamente los canales de venta no presenciales. Así fue como, durante el trimestre, el 33,1% de las ventas se concretó mediante plataformas web, redes sociales o canales telefónicos, por encima del promedio de 2025, que había sido del 27%.
La digitalización también se reflejó en los medios de pago. Entre quienes utilizan alternativas electrónicas, el 96% mencionó Mercado Pago, mientras que Cuenta DNI alcanzó el 88% de adopción. Aplicaciones como Modo, Ualá, Personal Pay y Naranja X ampliaron su presencia en el comercio local.
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