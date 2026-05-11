El supuesto acosador de alumnas se presentó en la sede de la comisaría 5ª

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El caso había generado preocupación en la comunidad educativa platense luego de varias denuncias sobre la la presencia de un conductor, que habría protagonizado situaciones incómodas y comentarios fuera de lugar hacia estudiantes menores de edad en inmediaciones de distintos colegios de la Ciudad.
De acuerdo a los testimonios recogidos de distintas fuentes, el hombre circulaba en un automóvil y se detenía cerca de las alumnas para hablarles desde el vehículo, lo que despertó alarma entre familias, docentes y autoridades escolares. Incluso, uno de los testigos aseguró que el conductor habría intentado hacer subir a algunas jóvenes al auto, situación que motivó llamados al 911 y la posterior radicación de una denuncia.
Tras la difusión del hecho y el aporte de imágenes y datos del vehículo, la investigación quedó en manos de la Justicia y se iniciaron distintas tareas para identificar al sospechoso.
Con el correr de las horas, con una fuerte exposición del caso desde las redes sociales, la causa tomó mayor repercusión debido a versiones que indicaban que situaciones similares podrían haberse repetido en otros días cerca de establecimientos educativos de la zona.
Finalmente, de acuerdo a fuentes oficiales, el acusado, oriundo de Ensenada, se presentó de manera voluntaria en la sede de la comisaría quinta, donde quedó correctamente identificado en el marco de una causa caratulada como “averiguación de ilícito”.
Si bien versiones mencionaron que la diligencia se había cumplido en las oficinas que la DDI tiene sobre la calle 61 entre 12 y 13, los informantes aclararon que su comparecencia se registró en la dependencia con jurisdicción por el primer hecho que le imputaron.
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Los mismos voceros detallaron que, luego de cumplimentarse todas las diligencias de rigor, la persona recuperó la libertad, aunque la investigación continúa abierta.
Mientras tanto, el episodio mantiene en alerta a padres y directivos escolares y se reforzaron los controles preventivos en horarios de ingreso y salida de los alumnos en distintos colegios de La Plata.
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