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Espectáculos |¿Rindió?

Cómo fue el rating de Gran Hermano con el ingreso de Santiago del Moro a la casa

Cómo fue el rating de Gran Hermano con el ingreso de Santiago del Moro a la casa
11 de Mayo de 2026 | 11:20

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El domingo fue una noche que prometía ser diferente para Gran Hermano Generación Dorada ya que Santiago del Moro había anunciado que entraría a la casa para cenar con los jugadores.

Pero, la sorpresa fue que esta novedad no impactó demasiado en los números.

El reality tiene una audiencia firme, un público cautivo que no lo abandona pero tampoco crece. Y eso preocupa. 

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Al menos esto es lo que se deduce en las últimas mediciones. Así, en el arranque, la aguja estaba en 10.5 puntos y fue subiendo lentamente con el ingreso de Santiago.

Finalmente. cerca de la medianoche, tuvo picos de 11,7 puntos, muy parecido a los que suele tener el ciclo habitualmente.

El promedio fue el más alto de la franja por lo que Gran Hermano volvió a liderar la noche del domingo dejando muy lejano al ciclo de la competencia que se acomodó entre los 2,2 y los 2,4 puntos.

Este lunes hay una nueva gala de eliminación y habrá que ver si el reality logra romper ese techo de audiencia que mantiene desde hace semanas.

El gran desafío de Gran Hermano Generación Dorada parece estar en recuperar el efecto sorpresa para volver a captar nuevos espectadores y sumar en números. 

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