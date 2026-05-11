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Gimnasia vs Vélez | El Lobo le ganó a Vélez y está en Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026

Logró la ventaja con un penal del Chelo Torres y defendió la ventaja con uñas y dientes a pesar de jugar casi 45 minutos con un hombre menos: expulsado ·Enzo Martínez

Facundo Aché
fache@eldia.com

11 de Mayo de 2026 | 03:35
Edición impresa

El Lobo continúa alimentando su ilusión que ahora irá al Monumental. La gran victoria 1 a 0 sobre Vélez en el Amalfitani lo depositó en los Cuartos de final del Torneo Apertura y ratificó este gran inicio de Ariel Pereyra como entrenador albiazul. Gimnasia dió un gran golpe y sueña con las instancias finales de un campeonato, algo impensado un mes atrás. Ayer, sin juego, todo fue esfuerzo y la defensa permanente de la ventaja lograda con el gol del Chelo Torres.

Desde el inicio, Gimnasia buscó bajarle el ritmo al partido para contrarrestar la intensidad de Vélez en el juego. Así, el Lobo trató de manejar la pelota sin apuros y plantado en la mitad de la cancha, con una idea clara, más allá de que el local mostró la intensidad y la dinámica de su juego.

El Tripero avisó con una buena entrada de Auzmendi, a quien le taparon el remate justo a tiempo. Pasados los 10 minutos, Joaquín García forcejeó con Marcelo Torres, lo tomó y Andrés Gariano marcó penal. El Chelo se frenó en la ejecución y cruzó la pelota a la derecha del arquero, pegó en el poste y entró. Una gran ejecución del goleador tripero para el 1 a 0 en el Amalfitani.

Vélez perdió el empate con un gran cabezazo de Lisandro Magallán que se fue muy cerca del ángulo superior izquierdo del arco defendido por Nelson Insfrán, que no tenía nada que hacer. El Lobo respondió con un remate de media distancia de Mateo Seoane, fácil para el arquero Montero.

El Fortín intentó llevarlo por delante a Gimnasia. Lo empujó hacia su arco, lo obligó a jugar en modo aguante y lo puso a defender cerca de su área con tiros de esquina y algunas pelotas quietas. Un tiro libre de Manuel Lanzini llevó peligro al arco mens sana, aunque el remate salió desviado.

Con el paso de los minutos el dominio del local se hizo cada vez más explícito. Al Lobo, incluso, le costó mantener la pelota en su poder. Ni hablar de la chance de sacar un contragolpe. Un cabezazo de Mammana obligó a una nueva atajada de Insfrán.

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El Tripero tuvo otra chance clara. Alexis Steimbach hizo una patriada desde la derecha, se sacó varias marcas de encima, abrió para Silva que tiró un gran centro, Agustín Auzmendi metió un cabezazo que Montero apenas pudo sacar y Marcelo Torres mandó al fondo del arco, pero el goleador estaba en posición adelantada para el primer asistente Sebastián Raineri y el árbitro anuló el segundo gol de la noche.

El final fue todo de Vélez, dueño de campo, pelota y un asedio por momentos insoportable que obligó a todo Gimnasia a defender alrededor y dentro de su área. El final de la primera etapa fue un bálsamo para el equipo del Pata Pereyra.

El comienzo del segundo tiempo continuó con la misma tónica. Así, Vélez tuvo una llegada clara con un cabezazo alto de Florián Monzón tras una dubitativa salida de Insfrán.

Velez terminó de inclinar la cancha tras la temprana expulsión de Enzo Martínez a instancias del VAR tras una fuerte infracción que Gariano ni siquiera había cobrado. Cómo respuesta desde el banco, Ariel Pereyra apostó por los ingresos de Renzo Giampaoli y Matías Melluso por Max y Silva Torrejón. El Lobo mantuvo la línea de 4 defensores y los dos delanteros,

Todo fue de Vélez. Todo Gimnasia pasó a estar detrás de la línea de la pelota. El partido pasó a jugarse cerca del área tripera. El Fortín terminó con centros, algunos que llevaron peligro a Insfrán y otros que terminaron en la cabeza de la defensa del equipo de Pereyra.

Contra lo que podía esperarse del trámite del juego, Vélez equivocó los caminos hacia el arco tripero. Bien abroquelado en defensa, Gimnasia cerró los caminos a los pases filtrados del local y lo obligó a terminar en merodeos improductivos y centros “a ver qué pasa”. Un remate seco del ingresado Diego Valdés pasó cerca del caño derecho de Insfrán que solo atinó a mirar.

Pereyra movió el banco pasada la media hora con los ingresos de Bautista Barros Schelotto y Manuel Panaro por Seoane y Marcelo Torres. El pibe de Bolivar trató de buscar espacios en el frente de ataque mientras que el lateral ingresó para sumarse en la mitad de la cancha y achicarle los espacios a los jugadores con buen pie que acumuló Vélez.

Un remate de Lanzini y un manotazo de Insfrán ante un cabezazo de Matías Pellegrini fueron las más claras del ataque local ante la impaciencia de los hinchas velezanos. Para los minutos finales, Pereyra decidió poner una linea de 5 defensores con el ingreso de Gonzalo Errecalde por Auzmendi. Todos atrás y Panaro adelante como llanero solitario fue el aguante de Gimnasia en los minutos finales.

Florián Monzón erró un gol hecho, un penal en movimiento que tiró por encima del travesaño. Fue el tiro del final. Exhaustos, los jugadores triperos festejaron una victoria tremenda, basada en 100% en la resistencia.

2
vez consecutiva. Gimnasia es la segunda clasificación a cuartos de final de manera consecutiva. El año pasado lo había conseguido por eliminar a Unión de visitante. Anoche a Vélez en Liniers.
7
triunfo al hilo. Lo que está consiguiendo Ariel Pereyra es para destacar. Anoche abrochó su séptimo triunfo de manera consecutiva, cuatro por el torneo, dos por la Copa Argentina y el de anoche por los playoffs. Ahora por la octava maravilla.

 

El informe de Facundo Ache en la previa del partido

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