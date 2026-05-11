Suben los bonos y el riesgo país cae debajo de los 500 puntos

El Riesgo País de la Argentina volvió a perforar los 500 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este lunes.

Ante una nueva suba de bonos soberanos, el índice que elabora el banco JP Morgan se ubica en 498 puntos básicos.

Así se confirma la tendencia a la baja que se inició la semana pasada tras la mejora en la calificación de la agencia Fitch y la sugerencia de que Moody’s también podría revisar su nota antes de julio.

En tanto, los ADRs que cotizan en Wall Street operan con resultados mixtos en el arranque de la rueda.