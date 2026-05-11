Vecinos de Villa Alba denuncian ataques de "perros sueltos" y hay bronca contra una vecina

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Vecinos de Villa Alba denunciaron una serie de ataques de perros sueltos en la vía pública y reclamaron la urgente intervención de las autoridades municipales ante una situación que, según aseguran, “cada vez es peor”. El hecho más reciente ocurrió en calle 602 entre 123 y 124, donde una mujer fue mordida por varios animales que se encontraban sin control en la zona.
Según indicó la damnificada en el reclamo enviado a EL DÍA, los perros “tendrían dueña”, identificada por los vecinos como A.G., aunque “se escaparían constantemente y no contarían con vacunas”, lo que incrementa la preocupación por el riesgo sanitario. “Muchos vecinos deben evitar pasar por la zona para poder ir al colegio, tomar el micro o simplemente circular tranquilos por miedo a ser atacados”, señaló.
Tras el ataque, la mujer debió recibir un refuerzo de vacuna antitetánica y comenzar un esquema de vacunación antirrábica de cuatro dosis debido a la falta de información sobre el estado sanitario de los animales. También inició un tratamiento con antibióticos, lo que le generó un gasto de $23.785. Además, sostuvo que intentó dialogar con la propietaria de los perros para solicitar control veterinario, aunque aseguró que “no hubo colaboración” y que recibió “una actitud agresiva”.
Ante la situación, la vecina realizó una denuncia en Zoonosis Municipal bajo el número de caso 12589 y pidió una intervención urgente para prevenir nuevos episodios. “Muchos vecinos acompañan este reclamo, aunque por cuestiones laborales y personales no todos pueden realizar denuncias individuales”, expresó.
Finalmente, reclamaron que las autoridades “verifiquen el estado sanitario de los animales y tomen las medidas necesarias antes de que ocurra una situación más grave”.
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