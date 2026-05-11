SIRA | "Adriel La Plata": quién sería el platense que aparece en el celular de uno de los acusados por coimas en el cepo

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La causa que investiga presuntas coimas para obtener permisos SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández, en tiempos de cepo cambiario, no para de avanzar. Y en ese marco se van conociendo más detalles de un caso en el que quedó implicado un vecino de La Plata.
Luego de que en las últimas horas se avanzara sobre financistas y exfuncionarios, entre ellos el exsubsecretario en Economía Germán Cervantes y un funcionario de la Municipalidad de Tigre, la pericia sobre el celular de Martín Migueles, vinculado a Wanda Nara, expuso una conversación por la que la Justicia puso el ojo sobre el platense.
En el teléfono de Migueles se encontraron chats con un contacto agendado como “Adriel La Plata”. Según la investigación se trataría de Adriel Dono Miniot, residente en Gonnet, con quien habría mantenido gestiones vinculadas con la obtención de aprobaciones en el marco del sistema SIRA.
Fuentes de la investigación sostienen que, en este caso, la comisión ronda el 12%, calculado sobre el tipo de cambio paralelo “dólar blue”. En uno de los audios que están incorporados en la causa, del 17 de marzo de 2023, se escucha a Migueles decir: “Ahora están mucho con el tema de la SIRA, si tienes una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá. Pero bueno ante todo necesitas la cuenta bancaria. Así que pásame todo, que ahí lo llamo, le mando, le digo como que es mía también, a ver qué podemos inventar (...)”.
Quién sería Dono Miniot le responde con una constancia de la AFIP de la firma Fizika, aunque de esa conversación puntual “no surge de manera expresa la concreción del pago de suma alguna en concepto de dádiva o comisión”, aclaró el fiscal federal Franco Picardi al repasar los mensajes, aunque esos intercambios sí reflejan una estructura de intermediación y reparto económico destinada a influir en autorizaciones oficiales durante las restricciones cambiarias del gobierno de Alberto Fernández.
Según la investigación, las conversaciones con el platense giraban sobre gestiones para obtener aprobaciones SIRA. Y en ese intercambio del 17 de marzo figura la frase "billete cara grande jaja", en referencia a dólares de alta denominación.
Más implicados por presuntas coimas en el cepo
Como informó este lunes EL DIA, Picardi ya identificó a “dos de los cuatro empresarios” sospechados de pagar sobornos para acceder a autorizaciones de importación y obtener dólares oficiales que luego habrían sido volcados al mercado blue.
La pesquisa apunta a maniobras realizadas entre 2020 y 2023, en el marco del cepo cambiario y del sistema SIRA implementado durante la gestión económica de Sergio Massa. De acuerdo con el expediente, los pagos ilegales oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento del monto de las operaciones.
Entre los nombres mencionados aparece Germán Cervantes, quien fue subsecretario de Política y Gestión Comercial y número dos de la Secretaría de Comercio encabezada por Matías Tombolini. Según la investigación publicada en Clarín, tenía un rol clave en el manejo del esquema de importaciones.
El expediente también incorpora audios y videos atribuidos al financista Martín Migueles -entre ellos el del platense Dono Miniot-, investigado por presuntas maniobras con permisos de importación y operaciones cambiarias. En el material secuestrado durante más de 30 allanamientos se observan referencias a compras de relojes de lujo, vehículos de alta gama y celebraciones por la suba de la brecha cambiaria.
Migueles, quien mantuvo una relación sentimental con Wanda Nara, aparece además vinculado a la casa de cambios ARG Exchange, que según la causa habría operado unos 250 millones de dólares junto a otras agencias y bancos bajo análisis judicial.
En otro tramo de la investigación figura Daniel Chiliutti, funcionario de la Municipalidad de Tigre, quien se desempeñaba como director general de Relaciones Comunitarias y Programas Especiales. El dictamen sostiene que habría colaborado con la habilitación de la agencia ARG Exchange en esa localidad bonaerense.
Los audios analizados por el fiscal coinciden con fechas de otorgamiento de permisos SIRA a firmas investigadas por presuntas importaciones simuladas y maniobras de lavado de activos.
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