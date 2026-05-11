Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo

Un hombre de 55 años y una mujer de 60 fueron detenidos al intentar mantener relaciones sexuales a bordo de un avión de Copa Airlines que aterrizó el sábado pasado por la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Rosario procedente de Panamá. Los miembros de la pareja atrapada in fraganti fueron acusados por el delito de exhibicionismo público.

La situación fue advertida primero por una pasajera y su nieta, quienes alertaron a la jefa de cabina. La autoridad de a bordo elevó un reporte al supervisor de la aerolínea, lo que dio inicio a la acción penal correspondiente y motivó un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al momento del aterrizaje del vuelo CM836.

Los involucrados, identificados como Mauricio C. y Sandra O., viajaban en clase ejecutiva y fueron hallados semidesnudos en sus asientos.

Como precisó el informe oficial posterior, “había una mujer y un hombre con sus prendas bajas en el interior del avión e hicieron exhibiciones”, por lo que se procedió a “la aprehensión de ambas personas”

Las sanciones por conductas de este tipo pueden ir desde multas hasta acciones penales

El hecho generó indignación entre el resto de los pasajeros, quienes a consecuencia de la intervención policial que desató el episodio sufrieron una demora en el desembarque de casi una hora.

Una vez identificados, los protagonistas del hecho fueron trasladados a la Comisaría N°12 de Rosario, ubicada en el barrio de Ludueña, donde quedaron detenidos a la espera del interrogatorio a cargo del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

De acuerdo con los protocolos internacionales vigentes, los comandantes de aeronaves están habilitados para intervenir en situaciones que comprometan el desarrollo normal, la seguridad o la disciplina de un vuelo.

Si bien el Código Aeronáutico no contempla expresamente los actos sexuales a bordo, las sanciones por conductas de este tipo pueden ir desde simples contravenciones hasta acciones penales contra los imputados. Además, la aerolínea tiene la facultad de prohibirles embarcar en vuelos futuros.