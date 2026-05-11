Scaloni dio la prelista oficial para el Mundial, con tres ex Estudiantes y varias sorpresas

"Tarifazo" en el Tren Roca y en micros que unen La Plata - CABA: nuevos valores y aumentos escalonados
"Tarifazo" en el Tren Roca y en micros que unen La Plata - CABA: nuevos valores y aumentos escalonados
"Adriel La Plata": quién sería el platense que aparece en el celular de uno de los acusados por coimas en el cepo
ANDIS: detectan la compra de andadores, sillas de ruedas y prótesis con más de 4.000% de sobreprecios
Con el Lobo como protagonista, así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura: días y horarios
Investigan la situación de una nena de 4 años de La Plata que faltaba a la escuela
Se viene otro paro y marcha en colegios y facultades de la UNLP
No levanta el comercio platense: la actividad lleva 13 trimestres en baja
Reclamo y bronca en Barrio Aeropuerto por "calles tapadas de barro"
Ganá el álbum y figuritas del Mundial: escaneá el QR y participá del concurso de EL DIA auspiciado por Rapicuotas
El supuesto acosador de alumnas de La Plata se presentó en la sede de la comisaría 5ª
Terror en La Plata: dos delincuentes sorprenden a un jubilado, lo golpean y le roban todo
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Sin lluvias a la vista, bajó la temperatura y La Plata tirita de frío este lunes con una térmica de 2ºC
El excesivo ruido que enferma: En La Plata, decibeles por encima de lo recomendado
Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Trágica explosión en Santa Cruz: murieron un bebé y dos adultos mayores
Los números de la suerte del lunes 11 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Ya le había disparado a una pareja y ahora golpeó a otra: cayó en Romero
Surgen más implicados y revelaciones por las coimas durante el cepo
Viajes, bronca y conflicto sin freno: fuerte cruce entre taxistas y ubers
Son cuatro las listas que se presentan en el Colegio de Abogados de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en la misma sorprenden las presencias del arquero Santiago Beltrán, de River, además de Milton Delgado y Tomás Aranda, de Boca, entre otros.
La actividad para la Selección argentina en el Mundial 2026 comenzará el martes 16 de junio, cuando se enfrente con Argelia por la primera fecha del Grupo J.
La fecha límite que tiene Scaloni para presentar la lista definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo, 12 días antes del inicio de la competencia.
Arqueros:
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores:
LE PUEDE INTERESAR
"Vamos pasito a pasito, sabemos que lo que viene va a ser mucho más difícil": Pata Pereyra, tras el triunfazo Tripero
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
Mediocampistas:
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí