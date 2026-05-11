Tolosa violenta: con el delito estallado, hubo otro baleado

En Tolosa hubo otro capítulo de violencia con un herido de bala / Web

La inseguridad y la violencia están en la boca de todos los vecinos de la localidad de Tolosa luego de un brutal episodio ocurrido en la zona de las calles 524 y 119, donde un hombre terminó herido de bala, golpeado y con mordeduras de perros tras una violenta pelea dentro de una barbería.

El caso se suma a la creciente seguidilla de robos, ataques y hechos delictivos, que mantienen en alerta a vecinos y comerciantes de esa localidad platense.

Según informaron fuentes policiales, todo ocurrió durante la tarde del viernes cuando personal de la comisaría sexta acudió de urgencia al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre de 34 años con manchas de sangre en la ropa, golpes visibles y lesiones en distintas partes del cuerpo.

La víctima relató que momentos antes había sido convocada a una barbería de la zona por un conocido y que, al ingresar, fue sorprendida por varias personas que comenzaron a golpearlo con puños y objetos contundentes. Las razones, no trascendieron.

De acuerdo a su testimonio, en medio de la agresión intentó defenderse y allí uno de los involucrados habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo que impactó en la zona abdominal.

En medio del caos, el hombre logró escapar saltando por una medianera lindera, aunque durante la huida fue atacado por perros, que le provocaron heridas en piernas y brazos.

Finalmente consiguió refugiarse en la casa de un familiar ubicada a pocos metros del lugar hasta la llegada de la Policía y una ambulancia del SAME.

Los médicos constataron múltiples golpes, cortes y lesiones compatibles con mordeduras, además de una herida de arma de fuego, cuyo alcance debía ser evaluado en el hospital. La víctima fue trasladada consciente y estable al hospital San Roque de Gonnet, mientras la investigación avanzaba para determinar las circunstancias exactas del violento episodio.

El hecho ocurre en medio de un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en Tolosa. En las últimas horas, comerciantes y frentistas denunciaron un nuevo robo en una carnicería y una verdulería de 520 entre 2 y 3, donde delincuentes actuaron durante la madrugada con apoyo de motos que funcionaban como “campana”.

Según denunciaron desde la Asamblea Vecinal Tolosa, los ladrones ingresaron a ambos comercios cerca de las cinco de la mañana y escaparon con distintos elementos de valor.

Vecinos que advirtieron movimientos extraños intentaron intervenir y recuperar algunas pertenencias, aunque aseguraron que los sospechosos lograron escapar en medio de momentos de tensión y reclamos contra el accionar policial.

La situación llevó incluso a que varios comerciantes comenzaran a organizar guardias nocturnas en sus propios locales ante la falta de patrullajes preventivos.

“No aguantamos más este tsunami de robos y violencia”, expresaron vecinos del barrio, quienes sostienen que viven en permanente estado de alerta.

En ese marco, durante las últimas horas se realizó una nueva reunión de la Asamblea Vecinal de Tolosa para analizar la crítica situación de seguridad que atraviesa la localidad.

El encuentro se desarrolló en un clima de fuerte malestar social y estuvo marcado incluso por un apagón repentino que dejó a oscuras el lugar donde se realizaba la convocatoria.

Durante la reunión, los vecinos volvieron a reclamar el cumplimiento del acta compromiso firmada meses atrás con autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, donde se prometía reforzar la presencia policial con más patrulleros, motos y efectivos para las jurisdicciones de las comisarías sexta y undécima.

Los frentistas también exigieron respuestas concretas tanto del Gobierno provincial como del Municipio.

Según indicaron, el reclamo apunta no solo al aumento de controles policiales sino también a mejoras en luminarias, instalación de cámaras y medidas preventivas que permitan recuperar algo de tranquilidad en la zona.

Además, la Asamblea confirmó que volverá a implementar un “Mapa del Delito” elaborado por los propios vecinos para registrar robos, ataques y hechos violentos ocurridos en Tolosa, ante la sensación de abandono y la falta de estadísticas oficiales que reflejen la magnitud del problema.

Mientras tanto, el miedo sigue creciendo entre vecinos y comerciantes que aseguran que la violencia ya forma parte de la vida cotidiana del barrio. Robos, enfrentamientos, disparos y episodios cada vez más agresivos alimentan una sensación de desprotección, que parece profundizarse semana tras semana en distintos sectores de La Plata.