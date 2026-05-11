Siguen las audiencias por las vacantes en la Justicia

Con dos nuevas Audiencias Publicas, el Senado retoma los exámenes de los postulantes para cubrir cargos en la Justicia. Entre ellos, hay varios de la denominada “familia judicial”, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan.

El Senado ya realizó tres audiencias en las que expusieron 47 candidatos a jueces, defensores y fiscales. Esta semana lo harán otros 30 ante la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Paggoto.

De todos modos, el oficialismo no pudo lograr aún obtener dictamen a favor de esos pliegos porque los senadores dialoguistas se resisten a firmar los despachos hasta tanto el Gobierno no envíe los candidatos a ocupar juzgados en el interior del país. Esto demora su tratamiento en el recinto de sesiones.

Por este motivo, los senadores de la UCR, PRO y bloques provinciales aguardarán a que entre el lunes y martes lleguen otros 40 pliegos con postulantes del interior del país, que tendrán ingreso parlamentario junto a otros 22 en la sesión del próximo jueves.

Lo que sucede es que los dictámenes respaldando esos pliegos que se pusieron a la firma no reunieron todavía las nueve rúbricas necesarias para que se convierta en un despacho habilitado para ser tratado en una sesión ordinaria. Uno de los que debía firmar esos despachos era el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y otro es el radical Maximiliano Abad.

“No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, advirtió al respecto una fuente parlamentaria.

Familia judicial

Para completar las audiencias públicas de esta primera tanda faltan las convocatorias del miércoles y jueves, donde expondrán otros 30 candidatos a un cargo, entre los que figuran varios postulantes de la llamada “familia judicial”´

La próxima semana rendirán exámenes ante los senadores, Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Laureano Duran, hijo del ex camarista Alberto Duran; y Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

El miércoles lo harán el exjuez subrogante del juzgado federal de La Plata, Laureano Duran, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata. También rendirá examen Ana María Cristina Juan, como candidata a jueza de primera instancia en el juzgado de Hurlingham.

En la misma jornada expondrán el secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, postulado como juez del Juzgado de Primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal y el fiscal de Morón, Mario Ferrario como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.

El jueves será el turno de Rosatti como juez del tribunal federal de Juicio de Santa Fe, quien no había terminado bien en el orden de mérito dado -le fue muy bien en el examen escrito, pero tuvo un menor porcentaje en el análisis de los antecedentes y quedó cuarto en el orden de merito.

Una subcomisión del Consejo evaluó los exámenes y ubicó a Rosatti en la terna en tercer lugar, que luego de la entrevista personal pasó al primero. La terna fue aprobada en una reunión plenaria del 29 de mayo de 2024 por unanimidad con la presencia de 19 consejeros, en una audiencia que no contó con la presencia de Horacio Rosatti.