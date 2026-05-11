Reclamo y bronca en Barrio Aeropuerto por "calles tapadas de barro"

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Las precipitaciones recientes en La Plata pusieron nuevamente en foco el deterioro de la infraestructura en el Barrio Aeropuerto, una situación que los residentes describen como un escenario de abandono sostenido desde hace casi una década.
El reclamo de las familias apunta principalmente al estado crítico de las arterias viales y a la deficiencia en el alumbrado público. Según los testimonios, las condiciones del suelo impiden el tránsito normal cada vez que se registran tormentas en la región.
Los habitantes de la zona explicaron que la movilidad se ve reducida a cero en días de mal tiempo, lo que afecta directamente el cumplimiento de las jornadas laborales y la asistencia de los menores a los establecimientos educativos. A pesar de haber canalizado pedidos formales desde el año pasado en las delegaciones de 7 y 92, 7 y 82, y en la propia sede municipal, los vecinos sostienen que no recibieron respuestas operativas hasta el momento.
Uno de los puntos más críticos del barrio se localiza sobre la calle 614, en el tramo que une las alturas 117 y 118. En ese sector, la acumulación de lodo y el desgaste del terreno bloquean el paso de cualquier vehículo, lo que genera una preocupación adicional ante posibles emergencias, ya que el ingreso de patrulleros, unidades de bomberos o ambulancias resulta impracticable.
La situación también afecta la cotidianeidad de las familias que deben trasladarse a los centros de salud o jardines de infantes del área. En sus peticiones, los frentistas recalcaron que la construcción de veredas básicas permitiría, al menos, un desplazamiento peatonal mínimo para que los niños puedan llegar a clase sin las complicaciones que hoy impone el barro.
A la problemática de la transitabilidad se suma la falta de mantenimiento en la red de luminarias, lo que deja a varias manzanas en una situación de vulnerabilidad durante la noche. Algunos vecinos mencionaron incluso que se vieron obligados a costear y realizar instalaciones por sus propios medios para contar con servicios básicos que la gestión pública no ha garantizado.
El malestar en la comunidad del Barrio Aeropuerto se fundamenta en lo que perciben como una desatención de larga data por parte de los funcionarios de turno. Los residentes exigen que las promesas de obras se traduzcan en mejoras reales en el corto plazo, mientras enfrentan una realidad donde cada lluvia los obliga a permanecer aislados en sus propios hogares.
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