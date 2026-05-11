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Información General |HÁBITOS VS. CAPACIDAD DE CONSUMO

Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos

Aunque las principales aplicaciones del sector registran un aumento en sus repartos del 20% en relación al año pasado, el poder adquisitivo de sus usuarios es hoy menor

Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos

En el otro extremo de la cadena, la situación de quienes realizan las entregas es crítica

11 de Mayo de 2026 | 04:05
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El uso de aplicaciones de envío en el país ha dejado de ser una comodidad ocasional para transformarse en un “hábito de consumo estructural” del consumo. Sin embargo, mientras el volumen de pedidos sube, el poder de compra de los usuarios cae.

Así lo expone un informe privado que registra una penosa paradoja en el mercado del delivery. Y es que si bien la cantidad de pedidos crecieron cerca del 20% en relación al año pasado, hoy la gente gasta menos porque los precios subieron y su salario perdió contra la inflación.

“En un año, el poder adquisitivo medido en pedidos cayó en promedio un 12%”, precisa el informe, elaborado por la consultora Focus Market, según el cual “el problema no fue que los sueldos no aumentaron sino que los precios del delivery aumentaron más”.

De acuerdo con el relevamiento, PedidosYa, una de las firmas que junto a Rappi concentra la mayor parte del mercado del delivery en el país, registró en abril subas de precios en torno al 41% interanual en las categorías más pedidas.

De esta manera, una hamburguesa, que el año pasado rondaba los $10.600, hoy se consigue alrededor de los $15.000; un kilo de helado pasó de unos $19.800 a cerca de $28.000, una pizza trepó de aproximadamente $17.700 a unos $25.000 y una empanada que el año pasado costaba unos $2.200 hoy ronda los $3.100.

Esta suba de precios corrió más rápido que los salarios. Con un sueldo promedio de febrero de 2026 ($1.734.357), un trabajador puede comprar hoy 116 hamburguesas, mientras que en 2025 le alcanzaba para 132. En el caso de las pizzas, la capacidad de compra cayó de 79 a 69 unidades en el mismo periodo.

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REPARTIDORES EN CRISIS

En el otro extremo de la cadena, la situación de quienes realizan las entregas es crítica. Un repartidor cobró en promedio $3.033 por pedido en diciembre de 2025, según el Índice APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) de la Fundación Encuentro.

Para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo y no caer bajo la línea de pobreza, un trabajador necesita completar 454 pedidos mensuales, lo que equivale a unas 18 entregas diarias sin descanso.

El informe puntualizó que “si trabaja esa cantidad, su ingreso bruto mensual ronda $1.376.528, antes de descontar nafta, monotributo, seguro del vehículo y datos móviles” y aportó que actualmente, el 70% de los repartidores se conecta solo 3 horas al día, utilizando la app principalmente como “un ingreso complementario”.

LOS COSTOS DEL SISTEMA

Las aplicaciones de delivery aplican comisiones a los comercios que oscilan entre el 25% y el 35%. Estas cifras prácticamente duplican el costo de otros marketplaces como Mercado Libre, que cobra un 13%.

En paralelo, el consumidor no sólo paga el envío, sino también una “tarifa de servicio” de entre el 1,5% y el 2%, la cual ha sido cuestionada judicialmente por el gobierno bonaerense al considerarla una práctica abusiva.

 

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