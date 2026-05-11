Escándalo: la teoría sobre la supuesta separación de Wanda Nara y Martín Migueles

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Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la polémica. recordemos que, la semana pasada, en el marco de la investigación por supuestas coimas para acceder al dólar oficial, la Justicia tomó al teléfono del novio de Wanda Nara y habría detectado un presunto vínculo con una red de intermediarios involucrados en la causa.
Asimismo, en paralelo, empezaron a circular versiones que aseguraban un distanciamiento de la pareja.
Muchos pensaron que la mediática, decepcionada por la situación, habría decidido soltar la mano del empresario. Otros en cambio, apuntaron a una teoría algo más egoísta: Wanda no querría tener problemas con Telefe quien ya le había dado un ultimátum para que bajara su perfil.
Según aseguraron desde la pantalla chica, la separación no tendría nada que ver con los problemas de Migueles en la Justicia sino con sus actitudes posesivas y celosas hacia Wanda.
Allí, el punto clave habría sido su viaje a Uruguay, donde se instaló para cumplir con sus proyectos profesionales.
Pero también existe otra teoría en torno al anuncio de la separación. En "La mañana con Moria" plantearon: "Ella hace correr esta versión, porque ni siquiera es que sale a confirmarla. ¿Por qué creen que ningún periodista serio se hizo eco de esto? Por no es cierto".
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Así, todo forma parte de una puesta en escena de Wanda para despegarse del escándalo: "Ella no resiste archivo. Con L-Gante hizo lo mismo. Cuando explotó el escándalo subió comunicado para decir que estaban separados y tres semanas después, estaban en un cuatriciclo en Pinamar", tiraron en la tele.
"Hace menos de dos semanas subían fotos de regalos, videollamadas y demás. Estaban juntos. ¿Ahora se da cuenta que es celoso y tóxico?", cerraron sobre el tema.
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