Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos |¿Qué pasa?

Escándalo: la teoría sobre la supuesta separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Escándalo: la teoría sobre la supuesta separación de Wanda Nara y Martín Migueles
11 de Mayo de 2026 | 10:37

Escuchar esta nota

Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la polémica. recordemos que, la semana pasada, en el marco de la investigación por supuestas coimas para acceder al dólar oficial, la Justicia tomó al teléfono del novio de Wanda Nara y habría detectado un presunto vínculo con una red de intermediarios involucrados en la causa.

Asimismo, en paralelo, empezaron a circular versiones que aseguraban un distanciamiento de la pareja.

Muchos pensaron que la mediática, decepcionada por la situación, habría decidido soltar la mano del empresario. Otros en cambio, apuntaron a una teoría algo más egoísta: Wanda no querría tener problemas con Telefe quien ya le había dado un ultimátum para que bajara su perfil.

Según aseguraron desde la pantalla chica, la separación no tendría nada que ver con los problemas de Migueles en la Justicia sino con sus actitudes posesivas y celosas hacia Wanda.

Allí, el punto clave habría sido su viaje a Uruguay, donde se instaló para cumplir con sus proyectos profesionales. 

Pero también existe otra teoría en torno al anuncio de la separación. En "La mañana con Moria" plantearon: "Ella hace correr esta versión, porque ni siquiera es que sale a confirmarla. ¿Por qué creen que ningún periodista serio se hizo eco de esto? Por no es cierto".

LE PUEDE INTERESAR

El Galatasaray premió a la China Suárez luego de lograr el campeonato en Turquía: "Usted es la heroína invisible"

LE PUEDE INTERESAR

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel confirmaron su compromiso: "Te amo con mi vida entera", las fotos

Así, todo forma parte de una puesta en escena de Wanda para despegarse del escándalo: "Ella no resiste archivo. Con L-Gante hizo lo mismo. Cuando explotó el escándalo subió comunicado para decir que estaban separados y tres semanas después, estaban en un cuatriciclo en Pinamar", tiraron en la tele. 

"Hace menos de dos semanas subían fotos de regalos, videollamadas y demás. Estaban juntos. ¿Ahora se da cuenta que es celoso y tóxico?", cerraron sobre el tema. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

VIDEO. ¡Aguante, Gimnasia! El Lobo le ganó a Vélez y está en Cuartos de Final

Con el Lobo como protagonista, así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura: días y horarios

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs. Vélez

Se viene otro paro y marcha en colegios y facultades de la UNLP

Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo

Confirman la compra de armas no letales para uso de agentes municipales

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs. Racing

Este Lobo sorprendente se supera en cada alegría
Últimas noticias de Espectáculos

El Galatasaray premió a la China Suárez luego de lograr el campeonato en Turquía: "Usted es la heroína invisible"

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel confirmaron su compromiso: "Te amo con mi vida entera", las fotos

Vuelve Mocedades: “Nuestro sello es la polifonía”

“Exit 8”: el terror de lo cotidiando en el laberinto del subte
Policiales
Trágica explosión en Santa Cruz: murieron un bebé y dos adultos mayores
Tolosa violenta: con el delito estallado, hubo otro baleado
Terror en La Plata: dos delincuentes sorprenden a un jubilado, lo golpean y le roban todo
Ataque a machetazos en el microcentro platense
El supuesto acosador de alumnas de La Plata se presentó en la sede de la comisaría 5ª
Información General
Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos
Desafiaron el mar en plena ciclogénesis y debieron ser rescatados
Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Ocurrencias: vuelos endemoniados
La Ciudad
Ya se activó la nueva edición del Hot Sale y en La Plata lanzaron los tips para evitar estafas virtuales
Vecinos de Villa Alba denuncian ataques de "perros sueltos" y hay bronca contra una vecina
Activan el HotSale en Provincia Compras: 24 cuotas sin interés y descuentos de hasta 70%
"Tarifazo" en el Tren Roca y en micros que unen La Plata - CABA: nuevos valores y aumentos escalonados
Reclamo y bronca en Barrio Aeropuerto por "calles tapadas de barro"
Deportes
Scaloni dio la prelista oficial para el Mundial, con tres ex Estudiantes y varias sorpresas
"Vamos pasito a pasito, sabemos que lo que viene va a ser mucho más difícil": Pata Pereyra, tras el triunfazo Tripero
Con el Lobo como protagonista, así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura: días y horarios
VIDEO. ¡Aguante, Gimnasia! El Lobo le ganó a Vélez y está en Cuartos de Final
Este Lobo sorprendente se supera en cada alegría

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla