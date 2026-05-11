Sin lluvias a la vista, bajó la temperatura y La Plata tirita de frío este lunes con una térmica de 2ºC

El mal tiempo de lluvias y ráfagas de viento, por fin, se alejó de la Región tras una seguidilla de días tempestuosos que provocaron inconvenientes no sólo en La Plata sino en toda la región central del país. Consigo también se llevó la humedad, y lo que dejó fueron temperaturas bajas típicas del invierno. En cuanto a las ráfagas, podrían retornar pero sin la intensidad de los últimos días.

Así, en La Plata y alrededores la semana comenzará con muy buen tiempo y a su vez obligará a tener siempre un abrigo a mano. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes se espera cielo apenas nublado, vientos leves y temperatura mínima de 3 grados y máxima de 15 grados. No obstante, la sensación térmica bajó hasta los 2 grados en horas de la madrugada.

Para mañana, martes, se aguarda cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 8 grados y máxima de 18. Mientras que el miércoles se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 18.