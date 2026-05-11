UNLP: se viene otro paro en colegios y facultades

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La medida de fuerza se realiza junto a la cuarta marcha federal universitaria en reclamo de financiamiento y salarios
El conflicto entre el sistema universitario público y el Gobierno Nacional tendrá mañana un nuevo capítulo. Bajo la consigna de una “defensa inclaudicable de la educación pública y gratuita”, las federaciones docentes, los sindicatos nodocentes, los rectores agrupados en el CIN y las agrupaciones estudiantiles han ratificado la realización de la 4ta. Marcha Federal Universitaria en el marco de un nuevo paro docente.
El detonante de esta nueva medida de fuerza es el incumplimiento del Poder Ejecutivo de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada por la justicia, pero que en la práctica continúa sin implementarse de manera efectiva. El escenario de asfixia presupuestaria, sumado a una caída del poder adquisitivo de los salarios que los gremios califican de “histórica”, ha unificado a todos los sectores de la comunidad académica.
La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) y la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATULP) confirmaron su adhesión total a la medida. “La educación pública está en peligro. Unidad y organización para defenderla”, señalaron desde ADULP, destacando que la parálisis de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento ha puesto en jaque la continuidad del calendario académico.
La medida afectará aún más a un cuatrimestre ya jaqueado por decenas de jornadas sin actividad por paros y protestas de docentes y nodocentes universitarios.
Por su parte, la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) resolvió profundizar el plan de lucha iniciado meses atrás. La exigencia es clara: la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento, la recomposición salarial urgente para docentes y nodocentes, y la actualización de las becas estudiantiles que han quedado pulverizadas por la inflación.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó su apoyo a la movilización. Indicaron que si las gestiones institucionales y los fallos judiciales no son escuchados, la calle será el último recurso para proteger un modelo de excelencia que es orgullo nacional.
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En La Plata partirá a CABA una movilización de ADULP, ATULP y la Federación Universitaria de La Plata (FULP).
El Gobierno, hasta el momento, mantiene una postura de férreo ajuste sobre las partidas universitarias. Mientras los gremios denuncian que los salarios han perdido más del 40% de su capacidad de compra en términos reales, desde la Casa Rosada se insiste en la necesidad de auditar las cuentas, un argumento que desde el sector universitario califican como una “maniobra de distracción” para no discutir el fondo de la cuestión: el desfinanciamiento del futuro.
La comunidad universitaria espera que la masividad de la marcha fuerce una mesa de negociación real, “antes de que el daño al sistema sea irreversible”, aseguran en distintos ámbitos universitarios.
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