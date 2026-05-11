La inflación de abril en CABA fue del 2,5%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en abril fue de 2,5% y se desaceleró con relación a marzo cuando había sido de 3%, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA).

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 11,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,4%, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes previo.

La suba mensual respondió al comportamiento de divisiones clave como Transporte, Vivienda y Alimentos. Estos sectores, junto con Restaurantes y Salud, "en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General".

El rubro Transporte lideró los incrementos con una variación del 5,4%.

Respecto al rubro Transporte, el incremento fue "resultado de las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, por las alzas en los valores de los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano".

Por su parte, la división de Vivienda, agua, electricidad y gas subió un 2,2%, impulsada por alquileres y gastos comunes, aunque la caída en las tarifas de gas natural por red ayudó a "quitarle presión a esta división".

En cuanto a los Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba fue del 1,4%. El informe detalla que "el principal impulso provino de Leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2,0%)". Estas alzas fueron compensadas en parte por la baja del 4,3% registrada en los precios de las frutas.

Finalmente, los precios Regulados aumentaron un 3,3%, afectados por combustibles y las cuotas de medicina prepaga. La agrupación Resto IPCBA, utilizada como indicador de la inflación núcleo, promedió un incremento del 2,3%. Tanto los bienes como los servicios registraron una variación idéntica del 2,5% durante el periodo.