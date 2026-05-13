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Deportes |DERROTÓ 1-0 A HURACÁN EN LA PATERNAL

Pasó el Bicho en el alargue y va por el Pirata

El gol llegó en el tiempo suplementario. Lo hizo Molina y luego el local defendió esa pequeña diferencia

Pasó el Bicho en el alargue y va por el Pirata

X (@AAAJoficial)

13 de Mayo de 2026 | 01:46
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Argentinos se sacó de encima a Huracán en un durísimo partido jugado anoche en La Paternal. Fue 1-0 con un gol de Tomás Molina en tiempo suplementario y de esta manse se clasificó a las semifinales del torneo Apertura, instancia en la que el próximo sábado recibirá a Belgrano de Córdoba para meterse en una esperada final.

En el primer tiempo se vio a dos equipos muy físicos que dejaron de lado la técnica individual de sus jugadores para apostar a la fricción y la lucha por ganar espacio dentro de la cancha. Ninguno de los dos pudo prevalecer y el partido tuvo poco relieve futbolístico y más lucha que otra cosa. No fue lo vistoso que se imaginaba lo mostrado por cada uno en La Paternal. También se le recriminó mucho al árbitro Fernando Echenique, principalmente desde el banco de suplentes del equipo visitante.

En el segundo tiempo tanto Argentinos como Huracán salieron más decididos a buscar el gol que acabace con la paridad y fue la visita quien estuvo un poco más cerca, con situaciones de gol sobre el arco de Cortez, una de ellas que tuvo que ser revisada por la cámara del arco para saber si había ingresado la pelota por completo.

Pasados los 20 minutos del complemento el Bicho intentó ser el protagonista. Manejó la pelota e intentó jugar en campo rival. No tuvo el espacio ni la precisión de costumbre pero al menos lo intentó. No mostró el nivel de otros partidos y al menos estuvo más cerca que en otros períodos. Lejos de su mejor versión, pudo dejar atrás el nerviosismo exterior.

En el inicio del suplementario llegó el gol de Tomás Molina que tuvo que ser revisado por el VAR por una presenta posición adelantada, que finalmento no se encontró. Luego el Bicho soportó el asedio de Huracán por el empate para llevar la serie a los penales.

 

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