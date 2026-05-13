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Deportes |JUEGAN POR COPA ARGENTINA, DESDE LAS 16.15 HS

Platense y San Martín, por un lugar en octavos

Platense y San Martín, por un lugar en octavos

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13 de Mayo de 2026 | 01:45
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Por los 16avos de final de la Copa Argentina, el Calamar y el Santo sanjuanino se enfrentan en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, en busca de meterse en los octavos de final, en donde enfrentarán al ganador del choque entre Instituto y Lanús.

La escuadra de Saavedra viene de dejar en el camino a Argentino de Monte Maíz a quien venció 1-0 en el estadio de Estudiantes de Caseros, mientras que el verdinegro superó en la etapa anterior a Deportivo Madryn.

Walter Zunino no confirmó los once, pero pondría un mix entre titulares y suplentes, ya que Platense tendrá Copa Libertadores la próxima semana. Los probables once, serían: Sumavil; Raggio, Vázquez, Mendía, Saborido; Gómez, Barrios, Dalmasso, Merlini; Gauto y Lencina.

San Martín iría con: Velazco; Murillo, Osores, Marchio, Álvarez; Monje, Acosta, Jaurena, Rúmbolo; Iachetti, Rossi.

 

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