Denuncian un nuevo ataque antisemita a un centro cultural de La Plata
Denuncian un nuevo ataque antisemita a un centro cultural de La Plata
¡Seis para triunfar e ilusionar! Gimnasia venció a Argentinos 2 a 0 en su sexto éxito consecutivo con Pereyra como DT
Sorpresa este domingo en La Plata: bajó la nafta súper en las estaciones YPF, pero subió en Shell
Mañana regresan las clases en los colegios y facultades de la UNLP
VIDEO. Falsos repartidores asaltaron a un joven en La Plata y se dieron a la fuga con su moto
El Gobierno reabre la Sala de Periodistas y hay expectativa por una conferencia de Manuel Adorni
Gran Premio de Miami: Colapinto terminó séptimo tras una sanción a Leclerc y logró su mejor puesto en la Fórmula 1
En fotos | El desfile de mascotas reunió a una multitud en Plaza Azcuénaga
Educación en La Plata: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje
Las vacantes en la Suprema Corte de la Provincia serán el motivo de negociaciones: Massa y Máximo ya están pidiendo su parte
Conmoción en La Plata: quién era el hombre que apareció muerto dentro de su auto y con un tiro en la cabeza
Javier Milei entra en una meseta: cae el entusiasmo, pero la oposición no logra capitalizarlo
Juana Viale paró en seco a un invitado y la mesa ardió en vivo
Días de ajuste del alquiler, con la inflación arriba de la fórmula ICL
Impensado cruce entre un reconocido streamer platense y Galperín por un video: "¿Te vas a reír de una jubilada?"
Gobierno en tensión: entre la defensa cerrada, el malestar social y un poder fragmentado
Domingo helado en La Plata: la ciudad amaneció con apenas 1°C
¿Los adultos realmente escuchan?: el gran desafío de comunicarse con los adolescentes
Intentaron escapar tras un robo a mano armada en Tolosa y terminaron detenidos
Chicos, barberos y solidarios: le cortan a gente en situación de calle
Adorni evitó una catástrofe y el oficialismo confronta para desviar el foco de las señales económicas adversas
La agenda deportiva del domingo se pone al rojo vivo: partidos, horarios y TV
Shakira, en números: un enorme despliegue técnico y de seguridad
Colectivo o auto: moverse ya cuesta entre 50 mil y 100 mil pesos al mes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno Nacional informó que la Sala de Periodistas de la Casa Rosada reabrirá sus puertas este lunes, luego de permanecer cerrada 10 días por una revisión de "protocolos de seguridad y vigilancia”.
Se espera que, con la reapertura, se retomen las conferencias de prensa que suele dar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según trascendió, la ronda de preguntas de mañana comenzará a las 11hs. y, con ello, marcará el reinicio de las actividades habituales en el sector.
También se rumoreó que habría “nuevas condiciones” respecto al ingreso y la permanencia de los trabajadores de prensa: aunque se restablecerá el acceso a los periodistas acreditados, se implementarán nuevos protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio.
Durante el transcurso de la semana, donde la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.
La gestión del presidente Javier Milei, decidió restringir el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, desde el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto "espionaje ilegal" y "revelación de secretos".
Como consecuencia, denunciaron a periodistas de la señal TN con la acusación de que grabaron áreas internas con gafas inteligentes; eso llevó a que se iniciara una investigación judicial en el juzgado comandado por Ariel Lijo bajo la carátula de “intromisión ilegítima”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí