Una saliva hecha de azúcar para defender los dientes

Una proteína extraída de la caña de azúcar podría convertirse en una aliada inesperada de la salud bucal. Investigadores de la Universidad de San Pablo desarrollaron una saliva artificial experimental pensada especialmente para personas que, por tratamientos oncológicos, han perdido la producción natural de saliva. El compuesto, llamado CANECPI-5, fue probado como enjuague bucal y mostró resultados prometedores para proteger los dientes frente a caries severas. La saliva cumple un rol fundamental en la boca: neutraliza ácidos, limita la acción de bacterias y protege el esmalte. Cuando su producción disminuye —algo frecuente en pacientes sometidos a radioterapia en cabeza y cuello—, el riesgo de caries aumenta de manera drástica. Frente a este problema, el equipo brasileño buscó imitar algunas de las funciones de la saliva natural. En pruebas de laboratorio, el CANECPI-5 demostró una notable capacidad para adherirse al esmalte dental y formar una película microscópica que actúa como barrera protectora. Ese “escudo” reduce el daño provocado por ácidos de alimentos, bebidas e incluso los que provienen del estómago, ayudando a frenar la desmineralización del diente. Los mejores resultados se observaron cuando la fórmula se combinó con flúor y xilitol.

Aunque se trata de una solución aún experimental, los científicos destacan su potencial, ya que hoy no existen productos específicos para prevenir las caries graves asociadas a la radioterapia. El equipo ya patentó la proteína y trabaja para avanzar hacia futuras aplicaciones clínicas.