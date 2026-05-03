Un chimpancé que marca el ritmo… ¡y da el show!

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En el mundo animal todavía hay sorpresas que parecen sacadas de un escenario musical. Un chimpancé llamado Ayumu, de 26 años, se convirtió en protagonista de un estudio de la Universidad de Kioto tras mostrar una habilidad poco común: no solo hace percusión, sino que la combina con sonidos complejos, como si se tratara de una verdadera “performance”. Aunque ya se sabía que los chimpancés podían golpear objetos, lo novedoso es cómo Ayumu transforma tablas de una pasarela en instrumentos y, al mismo tiempo, emite vocalizaciones con múltiples ritmos. Los investigadores registraron 89 actuaciones espontáneas entre 2023 y 2025, descubriendo que sus secuencias no son al azar: mantienen un tempo constante, casi como un metrónomo. El análisis reveló además que el uso de herramientas le permite lograr un ritmo más estable que cuando golpea con manos o pies. Pero no todo es técnica: durante sus “shows”, Ayumu también muestra expresiones faciales asociadas al juego y al disfrute, lo que sugiere que hay una dimensión emocional en su comportamiento. Este hallazgo abre una puerta fascinante: la musicalidad podría tener raíces más profundas en la evolución de lo que se creía. Ahora, los científicos buscan entender cómo reaccionan otros chimpancés ante este inesperado “músico” del reino animal.
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