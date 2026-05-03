Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Un chimpancé que marca el ritmo… ¡y da el show!

Un chimpancé que marca el ritmo… ¡y da el show!
3 de Mayo de 2026 | 03:20
Edición impresa

En el mundo animal todavía hay sorpresas que parecen sacadas de un escenario musical. Un chimpancé llamado Ayumu, de 26 años, se convirtió en protagonista de un estudio de la Universidad de Kioto tras mostrar una habilidad poco común: no solo hace percusión, sino que la combina con sonidos complejos, como si se tratara de una verdadera “performance”. Aunque ya se sabía que los chimpancés podían golpear objetos, lo novedoso es cómo Ayumu transforma tablas de una pasarela en instrumentos y, al mismo tiempo, emite vocalizaciones con múltiples ritmos. Los investigadores registraron 89 actuaciones espontáneas entre 2023 y 2025, descubriendo que sus secuencias no son al azar: mantienen un tempo constante, casi como un metrónomo. El análisis reveló además que el uso de herramientas le permite lograr un ritmo más estable que cuando golpea con manos o pies. Pero no todo es técnica: durante sus “shows”, Ayumu también muestra expresiones faciales asociadas al juego y al disfrute, lo que sugiere que hay una dimensión emocional en su comportamiento. Este hallazgo abre una puerta fascinante: la musicalidad podría tener raíces más profundas en la evolución de lo que se creía. Ahora, los científicos buscan entender cómo reaccionan otros chimpancés ante este inesperado “músico” del reino animal.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción en La Plata: hallaron a un hombre muerto dentro de su auto y con un tiro en la cabeza

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

VIDEO. Armados, atacaron a una mujer para robarle el auto

VIDEO. Una patota persiguió, golpeó y apuñaló a un hombre en Villa Elvira

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo
+ Leidas

Bullrich apuntó contra Kicillof por la inseguridad en La Plata y la cruzaron

“Baño de sangre”: el plan macabro para matar con hachas a dos hijas de Máxima

PAMI: un millonario fraude con prestaciones oftalmológicas

Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil

VIDEO. Una patota persiguió, golpeó y apuñaló a un hombre en Villa Elvira

Se multiplica el apoyo a Max Nordau tras el ataque con una molotov

VIDEO. Armados, atacaron a una mujer para robarle el auto

“Al borde de la invasión”: ahora Trump amenaza con tomar Cuba
Últimas noticias de El Mundo

Trump habla de arrasar Irán y Teherán dice que la guerra podría reanudarse

Tensión por el retiro de tropas de EE UU en Alemania

El “señor de las cucarachas” que quiere cambiar su mala fama

Desde la prehistoria: nuestro mejor amigo ya estaba ahí
Deportes
VIDEO. Adelante, Estudiantes: ganó y cerró como líder
Dio ventaja, sufrió en el primer tiempo y luego se llevó la gran satisfacción
El León cerró primero y se aseguró la ventaja de local
El gol del Pucho Castro fue con dedicatoria y Alario gritó otra vez
VIDEO. “Me voy conforme con el partido que hicimos”
Información General
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Multitudinaria convocatoria en la Feria del Libro en el Día del Trabajador
Los números de la suerte del sábado 5 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Arrancó mayo pero... ¿cuál es el saldo negativo de la SUBE?
Policiales
Puñalada mortal en La Plata: el acusado de 22 años se negó a declarar
Una semana explosiva en el juicio por Maradona: audios y denuncias
“Siempre fue despectivo y grosero con Paula”
Alarma por un pitbull con “antecedentes” en Diagonal 80
“El celular o te mato”: así fue la feroz amenaza de motochorros en Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla