Trump habla de arrasar Irán y Teherán dice que la guerra podría reanudarse

El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a entrar en zona crítica. Donald Trump lanzó una advertencia brutal al plantear la posibilidad de “arrasar” Irán si no se alcanza un acuerdo en las negociaciones. La frase, cargada de tensión y con tono bélico, reavivó el fantasma de una guerra total en una región que ya viene golpeada por meses de enfrentamientos.

Del otro lado, la reacción no tardó en llegar. Altos mandos militares iraníes aseguraron que es “probable” que las hostilidades se reanuden y acusaron a Estados Unidos de no respetar compromisos previos. Además, remarcaron que sus fuerzas armadas están “perfectamente preparadas” para responder a cualquier acción que consideren una agresión.

Las conversaciones, mediadas por Pakistán, no lograron avances concretos. Las diferencias sobre el control del estratégico estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético mundial— y el programa nuclear iraní siguen siendo un obstáculo central.

Mientras Washington desestima las propuestas iraníes, desde Teherán insisten en que ahora Estados Unidos debe decidir entre retomar la vía diplomática o profundizar un camino de confrontación que podría escalar rápidamente.

La tensión ya se siente en todo el mundo. El precio del petróleo alcanzó niveles máximos en años y el tránsito por el estrecho de Ormuz quedó fuertemente restringido, afectando a una porción clave del suministro energético global.

Fuerte presencia militar

En paralelo, pese a que Washington comunicó oficialmente el fin de las hostilidades, mantiene una fuerte presencia militar en la región con decenas de buques desplegados, lo que contradice el mensaje de distensión y mantiene en vilo a la comunidad internacional.

En Irán, la población atraviesa un escenario complejo: inflación en alza, desempleo creciente y un clima de temor que se profundiza con ejecuciones y tensiones internas.

El temor es que la tregua sea apenas un paréntesis antes de una nueva escalada. Con ambos países endureciendo sus posiciones y sin avances concretos en la negociación, cualquier movimiento podría desencadenar un nuevo capítulo del conflicto, con consecuencias imprevisibles no sólo para Medio Oriente sino para la economía y la estabilidad global.