Tensión por el retiro de tropas de EE UU en Alemania

La decisión de Donald Trump cayó como una bomba en el tablero internacional. El plan de retirar unos 5.000 soldados de Alemania no sólo reavivó viejas tensiones con Europa, sino que dejó al descubierto una grieta cada vez más profunda en la alianza transatlántica.

Aunque desde Berlín intentaron bajar el tono, el impacto político fue inmediato. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, admitió que el movimiento era esperado, pero no ocultó la preocupación por lo que implica: un mensaje inquietante sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea.

La reacción en Estados Unidos no se hizo esperar. Demócratas y republicanos coincidieron en algo poco habitual: el rechazo. Legisladores advirtieron que esta retirada podría enviar una “señal equivocada” al presidente ruso Vladimir Putin, justo cuando la guerra en Ucrania entra en una fase prolongada y desgastante.

El temor es claro: menos tropas en Europa podrían traducirse en menor capacidad de disuasión frente a Moscú.

La medida llega en un momento de máxima tensión.

Trump viene acusando a los aliados europeos de no acompañar su ofensiva contra Irán y de incumplir acuerdos comerciales. Incluso anunció nuevos aranceles que golpearían de lleno a industrias clave como la automotriz alemana.

Desde el otro lado, líderes europeos cuestionan la falta de estrategia de Washington, profundizando un choque que ya no se disimula.

Aunque en términos operativos la salida de 5.000 soldados podría no alterar drásticamente la capacidad militar, el verdadero peso está en el mensaje político. Estados Unidos parece dar un paso atrás justo cuando Europa más depende de su respaldo frente a amenazas externas.

La incertidumbre crece: la retirada se ejecutaría en un plazo de entre seis y doce meses, sin demasiados detalles sobre qué unidades serán afectadas.

Detrás de la decisión late una advertencia: Washington quiere que Europa se haga cargo de su propia defensa. Pero el momento elegido, con una guerra en curso y tensiones globales en aumento, convierte esa exigencia en una jugada de alto riesgo.

Mientras tanto, la OTAN intenta entender el alcance real del movimiento. Pero una cosa ya quedó clara: la confianza entre aliados está bajo presión… y el tablero mundial vuelve a temblar.