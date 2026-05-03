Tensión por el retiro de tropas de EE UU en Alemania

Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil
Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil
Adorni evitó una catástrofe y el oficialismo confronta para desviar el foco de las señales económicas adversas
Chicos, barberos y solidarios: le cortan a gente en situación de calle
Se multiplica el apoyo a Max Nordau tras el ataque con una molotov
Universidad: construir entre las diferencias y desde las coincidencias
Aulas platenses, en crisis: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje
Colectivo o auto: moverse ya cuesta entre 50 mil y 100 mil pesos al mes
Que sí se corte: el telemarketing no deseado, un dolor de cabeza
Puñalada mortal en La Plata: el acusado de 22 años se negó a declarar
Una semana explosiva en el juicio por Maradona: audios y denuncias
La Libertad Avanza tiende puentes en busca de un armado más amplio
Créditos UVA vs. alquileres: quién gana en el bolsillo mensual
Ajuste en tensión: la recaudación cae y el gasto energético, presiona
“Baño de sangre”: el plan macabro para matar con hachas a dos hijas de Máxima
“Al borde de la invasión”: ahora Trump amenaza con tomar Cuba
Caos y terror en dos barrios y un ataque antisemita en la zona
Tarjetas de Nucleoeléctrica: detectan inconsistencias y cortan el uso corporativo
Menos subsidios a la luz y el gas, y más usuarios que pagan la tarifa plena
Una rebelión contra el gobernador de Tierra del Fuego y conflicto en el PJ
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La decisión de Donald Trump cayó como una bomba en el tablero internacional. El plan de retirar unos 5.000 soldados de Alemania no sólo reavivó viejas tensiones con Europa, sino que dejó al descubierto una grieta cada vez más profunda en la alianza transatlántica.
Aunque desde Berlín intentaron bajar el tono, el impacto político fue inmediato. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, admitió que el movimiento era esperado, pero no ocultó la preocupación por lo que implica: un mensaje inquietante sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea.
La reacción en Estados Unidos no se hizo esperar. Demócratas y republicanos coincidieron en algo poco habitual: el rechazo. Legisladores advirtieron que esta retirada podría enviar una “señal equivocada” al presidente ruso Vladimir Putin, justo cuando la guerra en Ucrania entra en una fase prolongada y desgastante.
El temor es claro: menos tropas en Europa podrían traducirse en menor capacidad de disuasión frente a Moscú.
La medida llega en un momento de máxima tensión.
Trump viene acusando a los aliados europeos de no acompañar su ofensiva contra Irán y de incumplir acuerdos comerciales. Incluso anunció nuevos aranceles que golpearían de lleno a industrias clave como la automotriz alemana.
LE PUEDE INTERESAR
Un chimpancé que marca el ritmo… ¡y da el show!
LE PUEDE INTERESAR
El “señor de las cucarachas” que quiere cambiar su mala fama
Desde el otro lado, líderes europeos cuestionan la falta de estrategia de Washington, profundizando un choque que ya no se disimula.
Aunque en términos operativos la salida de 5.000 soldados podría no alterar drásticamente la capacidad militar, el verdadero peso está en el mensaje político. Estados Unidos parece dar un paso atrás justo cuando Europa más depende de su respaldo frente a amenazas externas.
La incertidumbre crece: la retirada se ejecutaría en un plazo de entre seis y doce meses, sin demasiados detalles sobre qué unidades serán afectadas.
Detrás de la decisión late una advertencia: Washington quiere que Europa se haga cargo de su propia defensa. Pero el momento elegido, con una guerra en curso y tensiones globales en aumento, convierte esa exigencia en una jugada de alto riesgo.
Mientras tanto, la OTAN intenta entender el alcance real del movimiento. Pero una cosa ya quedó clara: la confianza entre aliados está bajo presión… y el tablero mundial vuelve a temblar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí