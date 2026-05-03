El ornitorrinco suma otra rareza a su colección

Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil
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El ornitorrinco parece salido de la imaginación, pero es muy real… y cada vez más misterioso. Este curioso animal australiano, famoso por su pico de pato, cola de castor y patas de nutria, suma ahora una nueva rareza: características en su melanina que hasta ahora se creían exclusivas de las aves. Los científicos descubrieron que, a nivel microscópico, algunos de sus melanosomas —las estructuras que contienen pigmentos— no están completamente llenos, como ocurre en los mamíferos, sino que pueden ser huecos, algo típico de las plumas. Lo sorprendente es que, pese a esta particularidad, su pelaje sigue siendo de un marrón oscuro uniforme. Este hallazgo, publicado en Biology Letters, abre nuevas preguntas sobre la evolución de los mamíferos. Una de las hipótesis sugiere que estos melanosomas podrían estar relacionados con la vida semiacuática del ornitorrinco, ayudándolo a conservar el calor. Aunque aún quedan muchas incógnitas por resolver, lo cierto es que este pequeño y extraño animal vuelve a demostrar que la naturaleza siempre guarda secretos… incluso en los detalles más diminutos.
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